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Большой театр оперы и балета в Минске вошел в ТОП-3 среди оперных театров в СНГ

17.04.2020 22:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Рейтинг лучших оперных театров стран СНГ составило агентство ТурСтат согласно популярности у зрителей и предложениям онлайн-трансляций на сайтах театров и в соцсетях. 

На первом месте в рейтинге – Государственный академический Большой театр России в Москве, затем идет Большой театр оперы и балета РБ, который находится в Минске. На третьем месте – Казахский Государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы.

Затем в рейтинге расположились:

4. Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», Нур-Султан..

5. Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета им. М.Ф. Ахундова, Баку.

6. Армянский академический театр оперы и балета им. А. Спендиарова, Ереван.

7. Государственный академический Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои, Ташкент.

8. Национальный театр оперы и балета Республики Молдова им. Марии Биешу, Кишинев.

9. Кыргызский национальный ордена В.И. Ленина академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева, Бишкек.

10. Таджикский государственный академический театр оперы и балета им. Садриддина Айни, Душанбе.

Фото: bolshoibelarus.by

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Теги: Минск
 
 
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Рейтинг лучших оперных театров стран СНГ составило агентство ТурСтат согласно популярности у зрителей и предложениям онлайн-трансляций на сайтах театров и в...
 
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