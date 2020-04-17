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Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма

17.04.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подробности подписанного Президентом Указа «О материальном стимулировании работников здравоохранения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В медучреждениях, которые лечат амбулаторно, а также в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит 1000 рублей. Медработники со среднеспециальным образованием получат по 500, все остальные по 300.

Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма

Отдельными блоками выделены инфекционные и приемные отделения, санитарно-эпидемиологические организации, которые работают в очагах инфекции, проводят исследования на вирусы. Здесь в зависимости от квалификации сотрудников доплаты будут варьироваться от 900 до 1500 рублей.

Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, в службе скорой помощи – от 1000 до 3000. А там, где люди работают в три смены закрытого режима, – от 1500 до 4000 рублей.

Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма

Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма

Таким образом те, кто сегодня трудится на передовой, будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности.

Владимир Караник о доплатах медикам: речь идёт не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Речь идет не о какой-то разовой акции, это постоянно действующая норма, потому что мы понимаем, что мы живем в мире, полном инфекций. Эпидемии возникают регулярно. И речь идет о всех звеньях это и медицинские работники амбулаторного и стационарного звена.

И если на амбулаторном звене врачам доплата идет в районе 1000 рублей ежемесячно та доплата к основной работе), то в реанимационных отделениях, которые переведены на трехсменный режим работы нас есть отделения, где люди действительно не уходят домой, потому что, во-первых, опасаются за безопасность своей семьи, во-вторых, для того, чтобы обеспечить максимально интенсивную работу), доплата будет достигать 4000 рублей ежемесячно в дополнение к основной зарплате.

Доплаты коснуться и медицинских сестер ни несколько меньше, но тоже внушительные), и санитарок, и прочего персонала. Это касается и водителей. Не говоря уже о том, что это коснется лабораторной службы и диагностических служб, без которых современная медицина невозможна.

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
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Новости Беларуси. Подробности подписанного Президентом Указа «О материальном стимулировании работников здравоохранения», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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