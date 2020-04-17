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ДТП с участием автомобиля ГАИ произошло в Дрогичине

17.04.2020 22:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ. Сегодня, 17 апреля 2020 года около 17.00 возле СШ2 по улице Ленина столкнулись «Опель» и «Джили».

ДТП с участием автомобиля ГАИ произошло в Дрогичине

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии никто не пострадал.

ДТП с участием автомобиля ГАИ произошло в Дрогичине

Оба водителя были трезвыми.

ДТП с участием автомобиля ГАИ произошло в Дрогичине

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
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  В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ. Сегодня, 17 апреля 2020 года около 17.00 возле СШ2 по улице Ленина столкнулись «Опель» и «Джили». В...
 
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