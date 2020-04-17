ДТП с участием автомобиля ГАИ произошло в Дрогичине

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ . Сегодня, 17 апреля 2020 года около 17.00 возле СШ2 по улице Ленина столкнулись «Опель» и «Джили».





В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии никто не пострадал.





Оба водителя были трезвыми.





Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.