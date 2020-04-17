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ДТП с участием автомобиля ГАИ произошло в Дрогичине
17.04.2020 22:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии никто не пострадал.
Оба водителя были трезвыми.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ. Сегодня, 17 апреля 2020 года около 17.00 возле СШ2 по улице Ленина столкнулись «Опель» и «Джили». В...
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