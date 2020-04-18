ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Серый риелтор» заработал на доверчивых минчанах 286 тысяч рублей

18.04.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя столицы, который мошенническим путем забирал квартиры у минчан. За восемь лет он обманул восемь человек и завладел деньгами в размере более 286 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Подозреваемый «работал» с 2010 по 2018 год, причем исключительно в столице. Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни, с задолженностью по оплате коммунальных услуг или не приватизировавших свою недвижимость. Мужчина покупал для них алкоголь и давал деньги. Позже обвиняемый убеждал знакомых продать свое жилье в столице взамен на другое — меньшее по площади, находящееся в Минской области, а разница в деньгах должна была остаться у потерпевших.

После соблюдения всех юридических формальностей минчане оставались как без вырученных за продажу денег, так и без обещанного взамен хорошего жилья. Одному из пострадавших мужчина предоставил квартиру, а остальным — малопригодные для проживания строения без удобств на периферии.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2017 года обвиняемый убедил 64-летнего знакомого продать столичную квартиру, находившуюся у него в собственности и купить жилье поменьше. Указанную квартиру мужчина продал, а взамен купил дом в Смолевичском районе, который стоил значительно дешевле. После чего обвиняемый оформил договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти потерпевшего дом будет принадлежать ему.


Фото: пресс-служба СК

В марте 2011 года мужчина предложил помочь 54-летней знакомой приватизировать находившуюся у нее в собственности двухкомнатную квартиру в столице, продать ее и купить жилье также в Минске, но меньшее по площади и дешевле. Поскольку женщина хотела сменить место жительства, она сразу согласилась и, веря обвиняемому на слово, не глядя подписывала все предоставленные документы. Потерпевшую он отвез в дом без каких-либо условий для проживания, находящийся в Логойском районе. При этом указанный дом был ранее куплен для другой пострадавшей, которая уже там проживала.


Фото: пресс-служба СК

Во всех случаях обвиняемый распоряжался вырученными деньгами по своему усмотрению, передавая потерпевшим незначительные суммы для покупки продуктов.

В СК уточнили, что ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за грабеж и особо злостное хулиганство.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Он находится под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый «работал» с 2010 по 2018 год, причем исключительно в столице. Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путём пошли, видите ли»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика