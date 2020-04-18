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«Серый риелтор» заработал на доверчивых минчанах 286 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя столицы, который мошенническим путем забирал квартиры у минчан. За восемь лет он обманул восемь человек и завладел деньгами в размере более 286 тысяч рублей,
Подозреваемый «работал» с 2010 по 2018 год, причем
После соблюдения всех юридических формальностей минчане оставались как без вырученных за продажу денег, так и без обещанного взамен хорошего жилья. Одному из пострадавших мужчина предоставил квартиру, а остальным — малопригодные для проживания строения без удобств на периферии.
Согласно материалам уголовного дела, в июле 2017 года обвиняемый убедил 64-летнего знакомого продать столичную квартиру, находившуюся у него в собственности и купить жилье поменьше. Указанную квартиру мужчина продал, а взамен купил дом в Смолевичском районе, который стоил значительно дешевле. После чего обвиняемый оформил договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти потерпевшего дом будет принадлежать ему.
В марте 2011 года мужчина предложил помочь 54-летней знакомой приватизировать находившуюся у нее в собственности двухкомнатную квартиру в столице, продать ее и купить жилье также в Минске, но меньшее по площади и дешевле. Поскольку женщина хотела сменить место жительства, она сразу согласилась и, веря обвиняемому на слово, не глядя подписывала все предоставленные документы. Потерпевшую он отвез в дом без каких-либо условий для проживания, находящийся в Логойском районе. При этом указанный дом был ранее куплен для другой пострадавшей, которая уже там проживала.
Во всех случаях обвиняемый распоряжался вырученными деньгами по своему усмотрению, передавая потерпевшим незначительные суммы для покупки продуктов.
В СК уточнили, что ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за грабеж и особо злостное хулиганство.
Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Он находится под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Подозреваемый «работал» с 2010 по 2018 год, причем исключительно в столице. Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни,...
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