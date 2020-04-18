«Серый риелтор» заработал на доверчивых минчанах 286 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя столицы, который мошенническим путем забирал квартиры у минчан. За восемь лет он обманул восемь человек и завладел деньгами в размере более 286 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Подозреваемый «работал» с 2010 по 2018 год, причем исключительно в столице . Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни, с задолженностью по оплате коммунальных услуг или не приватизировавших свою недвижимость. Мужчина покупал для них алкоголь и давал деньги. Позже обвиняемый убеждал знакомых продать свое жилье в столице взамен на другое — меньшее по площади, находящееся в Минской области, а разница в деньгах должна была остаться у потерпевших.

После соблюдения всех юридических формальностей минчане оставались как без вырученных за продажу денег, так и без обещанного взамен хорошего жилья. Одному из пострадавших мужчина предоставил квартиру, а остальным — малопригодные для проживания строения без удобств на периферии.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2017 года обвиняемый убедил 64-летнего знакомого продать столичную квартиру, находившуюся у него в собственности и купить жилье поменьше. Указанную квартиру мужчина продал, а взамен купил дом в Смолевичском районе, который стоил значительно дешевле. После чего обвиняемый оформил договор пожизненной ренты, согласно которому после смерти потерпевшего дом будет принадлежать ему.



Фото: пресс-служба СК

В марте 2011 года мужчина предложил помочь 54-летней знакомой приватизировать находившуюся у нее в собственности двухкомнатную квартиру в столице, продать ее и купить жилье также в Минске, но меньшее по площади и дешевле. Поскольку женщина хотела сменить место жительства, она сразу согласилась и, веря обвиняемому на слово, не глядя подписывала все предоставленные документы. Потерпевшую он отвез в дом без каких-либо условий для проживания, находящийся в Логойском районе. При этом указанный дом был ранее куплен для другой пострадавшей, которая уже там проживала.



Фото: пресс-служба СК

Во всех случаях обвиняемый распоряжался вырученными деньгами по своему усмотрению, передавая потерпевшим незначительные суммы для покупки продуктов.

В СК уточнили, что ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за грабеж и особо злостное хулиганство.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Он находится под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.