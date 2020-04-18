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С 20 апреля на Игуменском тракте временно изменится работа транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Игуменском тракте транспорт временно будет ходить по-другому, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь будут асфальтировать дорогу в районе пересечения Игуменского тракта с улицей Шпилевского. Поэтому проезд с 20 апреля до конца следующей недели частично закроют. Пассажирский транспорт пустят в объезд, троллейбусный маршрут № 6 вовсе отменят. По некоторым направлениям увеличат количество автобусов.
Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
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Новости Беларуси. На Игуменском тракте транспорт временно будет ходить по-другому, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь будут...
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