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Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

18.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов

Популярный актер Том Харди разместил в своем Instagram видео со съемок фильма «Веном». В ролике фанаты смогли посмотреть без спецэффектов финальный бой симбиотов Эдди Брока (Том Харди) и Карлтона Дрейка (Риз Ахмед).

В комментарии к посту Харди называет происходящее «физическим театром» и «неловким моментом из-за кулис».

Движения актеров на видео напоминают не жестокую битву опасных инопланетных существ, как было в фильме, а грациозный танец. В самой картине герой Тома Харди сражается за спасение мира, а персонаж Риза Ахмеда – за его порабощение.

Вторая часть «Венома» должна выйти в октябре 2020 года.

Фото: Marvel / Columbia Pictures 2018

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Популярный актер Том Харди разместил в своем Instagram видео со съемок фильма «Веном». В ролике фанаты смогли посмотреть без спецэффектов финальный бой симбиотов Эдди...
 
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