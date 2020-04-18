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Примите поздравления с Великим праздником Христова Воскресенья

18.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Примите поздравления с Великим праздником Христова Воскресенья

Уважаемые христиане православной конфессии!

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с Великим праздником Христова Воскресенья.

В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество добра, мира и справедливости, символизирует жизнеутверждение, любовь и согласие, объединяет и побуждает всех нас к свершению добрых дел и поступков, к состраданию и милосердию, пробуждает стремление жить по совести.

Искренне желаем, чтобы эти весенние праздничные дни стали для всех жителей Несвижчины спокойными и радостными, согрели ваши сердца теплотой общения с родными и близкими, наполнили ваши дома взаимопониманием и миром.

Пусть этот праздник принесет всем добро, радость, счастье и здоровье, пусть исполнятся все ваши заветные мечты и добрые пожелания!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный совет депутатов.

 

Дорогие соотечественники, несвижане, земляки!

Мы вновь встречаем Светлый Великий Праздник Воскресения Христова — Праздников Праздник и Торжество из Торжеств!

Правда, в этом году нашу радость уменьшают особые обстоятельства: серьезный вызов брошен всему человечеству.

Но, как известно из Священного Писания, в мире и в жизни ничего не происходит случайно, все под контролем Всемогущего Творца.

Да не ослабеем в Вере, Надежде и Любви! Напротив: умножим в себе эти возвышенные добродетели, каждый, сколько может, в меру своих сил. И милосердный Господь, как не раз бывало в истории, явит нам Свою милость и защитит нас от этого зла. Пусть более искренними и теплыми станут наши молитвы. Умирим наши эмоции, исключим всякое недоброжелательство. Будем всеми силами стараться относиться к ближним так, как нам бы хотелось, чтобы относились к нам.

Тогда никакие грозные обстоятельства не смогут омрачить нашей радости о Воскресшем Сыне Божием Иисусе Христе, Который помилует и спасет нас яко Благ и Человеколюбец.

С Великим Праздником Воскресения Христова поздравляем всех добрых людей в нашем Отечестве и в зарубежье находящихся! Господь да ниспошлет Свое благословение нашему народу!

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Благочинный Несвижского церковного округа

протоиерей Александр Данченко.

 

Дорогие жители Несвижского района!

Примите сердечные поздравления с праздником Пасхи и Светлого Христова Воскресенья!

Этот день — большое событие в жизни всех верующих, его с нетерпением ждут и отмечают в каждой семье.

Пасха помогает понять и осознать исторические корни, традиции христианства. Утверждая идеи торжества мира, победы добра над злом, этот день напоминает о том, что нужно жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и поступки.

Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих начинаний, и пусть весеннее настроение наполнит ваши дома, принося с собой радость и душевное спокойствие!

Николай РАДОМАН,

член Совета Республики Национального собрания  Республики

Беларусь, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов».

 

Дорогие жители Несвижчины, верующие православной конфессии!

От всей души поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения!

Каждому человеку важно нести в своём сердце веру, дабы жизнь его была наполнена глубоким счастьем. Святая Пасха озаряет наши души светом надежды и добра, чувством радостной благодати и очищения, дарит нам ту самую веру, которая помогает жить.

Пусть Великая Пасха принесет в ваши дома здоровье, мир, неиссякаемую духовную радость. Пусть наделит каждого любовью, терпеньем и силой!

Христос Воскресе!

Людмила ВИТКО,

депутат Минского областного Совета депутатов, директор

ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо».

 

Дорогие православные жители Несвижского района!

Пoздpaвляю вac c пpaздникoм Пacxи! Пуcть вaш дoм oбxoдит cтopoнoй бeдa, и Бoг нe пocылaeт вaшeй ceмьe иcпытaния, a лишь paдуeтcя вaшим xopoшим пocтупкaм и чиcтым пoмыcлaм!

B этoт пpaздничный дeнь жeлaю вaм гapмoнии в душe, взaимoпoнимaния в ceмьe, дocтaткa в дoмe и удoвлeтвopeния oт жизни!

Пуcть Гocпoдь вceгдa cлышит вaши мoлитвы и пocылaeт к вaм caмыx cвeтлыx Aнгeлoв-Xpaнитeлeй!

Живитe дoлгo, интepecнo и paдocтнo!

Иван Мамайко,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 

Дорогие несвижане!

Пoздpaвляю вас c Пacxoй Xpиcтoвoй!

Oт вceй души жeлaю дoбpa и ceмeйнoгo блaгoпoлучия, cчacтья, изoбилия и пpoцвeтaния. Пуcть cвeтлый пpaздник oзapит будниe дни яpким coлнeчным cвeтoм, и в cepдцe пoceлитcя нacтoящaя вecнa. Пусть внимaниe близкиx вceгдa будeт пoлным и иcкpeнним, а бoжecтвeнный cвeт дapит вaм нaдeжду и любoвь!

Владимир Лукьянов,

член Совета Республики Национального

собрания Республики Беларусь.


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Уважаемые христиане православной конфессии! Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с Великим праздником...
 
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