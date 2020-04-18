Показываем красоту природы и пустующую стоянку у Брестской крепости. Туристов нет

Источник материала: Виртуальный Брест

Нелёгкие времена пришли в туристический бизнес. Кто в нём останется, когда ситуация утрясётся? Сейчас в крепости, как и везде в мире, практически нет людей, а каждый, кто мало-мальски ходит по округе и делает фотографии окрестностей, немедленно привлекает к себе внимание тех, кто ещё надеется как-то заработать на туристах. Но нет, мы просто случайно оказались в этом районе и не смогли пройти мимо такой красоты природы. И делимся ею с вами...













Дабы не смущать вас значительными объёмами трафика, остальные фотографии - под спойлером: