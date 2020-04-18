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«Близнеца» Земли нашли рядом с Солнечной системой

18.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Близнеца» Земли нашли рядом с Солнечной системой

Неподалеку от Солнечной системы астрономы обнаружили очень похожую на Землю размерами и температурой поверхности экзопланету Kepler-1649c. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.

Как отметил соавтор исследования Джефф Кофлин, открытая планета похожа на Землю размерами и температурой более, чем любая другая когда-либо найденная телескопом Kepler.

Диаметр Kepler-1649c лишь в 1,06 раза больше земного. Равновесная температура обнаруженной планеты также близка земной. Других данных об экзопланете, например, об отражательной способности ее поверхности или о наличии атмосферы, у исследователей пока нет.

Ранее ученые обнаруживали планеты, которые похожи на Землю или только температурой поверхности, или только размером.

Kepler-1649c находится в 300 световых годах от Солнечной системы.

Фото: NASA

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Неподалеку от Солнечной системы астрономы обнаружили очень похожую на Землю размерами и температурой поверхности экзопланету Kepler-1649c. Об этом информирует ТАСС со...
 
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