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На дорогах Минска вновь появятся мобильные датчики контроля скорости. Где их установят?

18.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 18 апреля и до конца месяца на дорогах Минска вновь появятся мобильные датчики контроля скорости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На дорогах Минска вновь появятся мобильные датчики контроля скорости. Где их установят?

Камеры установят на проспектах Независимости, Рокоссовского, Машерова, улицах Академической, Маяковского и Притыцкого.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С 18 апреля и до конца месяца на дорогах Минска вновь появятся мобильные датчики контроля скорости, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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