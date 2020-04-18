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На дорогах Минска вновь появятся мобильные датчики контроля скорости. Где их установят?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 18 апреля и до конца месяца на дорогах Минска вновь появятся мобильные датчики контроля скорости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Камеры установят на проспектах Независимости, Рокоссовского, Машерова, улицах Академической, Маяковского и Притыцкого.
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Новости Беларуси. С 18 апреля и до конца месяца на дорогах Минска вновь появятся мобильные датчики контроля скорости, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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