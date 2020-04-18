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«В случае ДТП весь удар принимает на себя пилот». ГАИ напоминает мотоциклистам о ПДД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за необычно теплой зимы сезон мотолюбителей открылся раньше обычного. За последние три месяца уже два ДТП с участием мотоциклистов: погиб один байкер, второй получил тяжелые ранения. Среди основных нарушений – превышение скорости, пренебрежение правилами проезда перекрестков, пешеходных переходов, несоблюдение правил маневрирования.
Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД:
Дмитрий Степаненко, руководитель мотоклуба:
Также мотоциклистам советуют внимательнее оценивать дорожную обстановку, ведь зачастую виновниками ДТП являются и сами мотолюбители.
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ напоминают мотоциклистам о правилах дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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