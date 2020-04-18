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Военные химики окажут помощь в дезинфекции против COVID-19

18.04.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные химики окажут помощь в дезинфекции против COVID-19

Задача – минимизировать распространение COVID-19. Военные химики займутся дезинфекцией больниц и промышленных предприятий в столице. 

Задействуют 170 специалистов и 60 единиц техники. Обрабатывать будут здания, участки дорог, технику и другие объекты.

Вячеслав Старков, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Беларуси: «Будут использоваться штатные дезинфицирующие вещества, которые имеются в Вооружённых Силах. Это гипохлориты, основой которых является хлор».

Для работы уже выделено оборудование и дезинфицирующие средства, а сами военные оснащены всей необходимой защитой.

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Задача – минимизировать распространение COVID-19. Военные химики займутся дезинфекцией больниц и промышленных предприятий в столице.  Задействуют 170 специалистов и...
 
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