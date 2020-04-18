Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

Сгорели

10 апреля на территории нежилого домовладения в д. Вайкунцы Радунского сельсовета горели две хозяйственные постройки. Огнем они полностью уничтожены. Предположительно, пожар случился из-за выжигания неустановленным лицом мусора вблизи дома.













16 апреля спасатели получили сообщение о пожаре хозпостройки в д. Утканы. Уничтожены кровля, перекрытия, закопчены стены. Причина возгарания устанавливается.

Музыкальный фейерверк

4-5 апреля в г. Ивацевичи были подведены результаты заочного I республиканского конкурса искусств «Музыкальный фейерверк». Учащаяся Жирмунского филиала Вороновской ДШИ Полина Себенкова (учитель Т.А. Тевель) награждена дипломом I степени в номинации «Вокальный жанр. Джазовый вокал».

«Дом без насилия»

Республиканская профилактическая акция под таким названием проходит с 13 по 24 апреля на территории Вороновского района. Направлена она на вовлечение населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем бытового насилия и семейного неблагополучия. Правоохранители ставят целью довести до граждан информацию о негативных последствиях семейно-бытовых конфликтов и разъяснить необходимость своевременного реагирования на них общественности в случае нежелания конфликтующих сторон. В этом году в дежурную часть Вороновского РОВД поступило 94 сообщения о семейно-бытовых конфликтах, к административной ответственности привлечены 57 их виновников.





Для пострадавших от домашнего насилия работает общенациональная горячая линия 8-801-100-8-801 (время работы с 8.00 до 20.00).

Если вам известно о семейно-бытовых конфликтах у соседей либо знакомых, сообщите анонимно в милицию по телефонам: 102, 2-13-02. Главное — не оставаться безучастными! Возможно, этим вы сохраните здоровье или жизнь жертве домашних тиранов.

Поссорился. Выпил. Нарушил

13 апреля на участке ответственности погранзаставы «Дотишки» в 200 метрах от госграницы был задержан нарушитель. Им оказался гражданин Литвы, житель приграничья. Он пояснил, что накануне поссорился с женой и изрядно выпил. Как вышел на прогулку в лес, помнит смутно. О том, что перешел границу, понял, лишь увидев белорусских пограничников.

Начат административный процесс по статье «Нарушение государственной границы». Мужчина был помещен в изолятор временного содержания Лидского погранотряда, затем депортирован на родину.

Опрокинулся

12 апреля около 20.00 вблизи д. Бастуны на автодороге Р-135 (Ивье-Липнишки-Бастуны-Радунь) произошло ДТП. Водитель «Ауди», 26-летний житель района, не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет по ходу движения. Транспортное средство опрокинулось. Травмированный водитель был доставлен в Вороновскую ЦРБ и госпитализирован в хирургическое отделение. В настоящий момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Однако остается открытым вопрос о нахождении его в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.