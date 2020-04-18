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Пожар в Нигерии в лагере для беженцев: погибли 14 человек

18.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В лагере огнем были уничтожены не менее 200 палаток. Без крова над головой оказалось более тысячи человек.

На северо-востоке Нигерии в лагере для беженцев в штате Борно произошел крупный пожар, жертвами которого стали 14 человек. Множество людей получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на администрацию президента Нигерии в субботу, 18 апреля.

Указано, что в лагере огнем были уничтожены, по меньшей мере, 200 палаток. Без крова над головой оказалось более тысячи человек.

В настоящее время официальные лица пока еще не назвали причину возгорания. Однако, по словам очевидца, пожар произошел по вине человека. Уже задержан один подозреваемый, пишет telegraf.by

Напомним, что ранее в Нигерии мощный взрыв разрушил сотни домов и автостраду. Тогда пострадали 13 человек. Позже удалось выяснить, что взорвался грузовик, который перевозил взрывчатку.
 
 
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В лагере огнем были уничтожены не менее 200 палаток. Без крова над головой оказалось более тысячи человек.
 
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