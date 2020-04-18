Пожар в Нигерии в лагере для беженцев: погибли 14 человек

На северо-востоке Нигерии в лагере для беженцев в штате Борно произошел крупный пожар, жертвами которого стали 14 человек. Множество людей получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на администрацию президента Нигерии в субботу, 18 апреля.





Указано, что в лагере огнем были уничтожены, по меньшей мере, 200 палаток. Без крова над головой оказалось более тысячи человек.





telegraf.by В настоящее время официальные лица пока еще не назвали причину возгорания. Однако, по словам очевидца, пожар произошел по вине человека. Уже задержан один подозреваемый, пишет





Напомним, что ранее в Нигерии мощный взрыв разрушил сотни домов и автостраду. Тогда пострадали 13 человек. Позже удалось выяснить, что взорвался грузовик, который перевозил взрывчатку.



