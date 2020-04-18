Любовь длиной в полвека. Как сложилась жизнь Светланы Немоляевой - Оли Рыжовой из «Служебного романа»

Источник материала: Tut.by

Ее имя не запятнано даже в самом малюсеньком скандале, что для ее профессии — актриса театра и кино — невозможная редкость. Про нее не прочесть ни единой сплетни или слуха, даже на страницах самых желтых изданий. Публика лишь обсуждает ее работы на сцене или кинематографе, восхищается ее идеальной семьей. Наша сегодняшняя история о настоящей леди — Светлане Немоляевой, которая в этот день празднует свой день рождения.





Будущая звезда Театра Маяковского и комедий Эльдара Рязанова — коренная москвичка. Папа — Владимир Немоляев — кинорежиссер, мама — Валентина Ладыгина — звукооператор. Родной дядя — Константин Немоляев — известный артист. Проще говоря, у девочки Светы не было иного пути, кроме как в театр или кино. Как, к слову, и у ее младшего брата: Николай Немоляев стал кинооператором.

Детство прошло на зеленой Плющихе. Светлана часто ходила на спектакли, в которых играл дядя, или навещала родителей на съемочной площадке.

«Мама постоянно таскала меня на съемки и даже старалась запихнуть в массовочку. Во время войны вместе со всей киностудией мы эвакуировались в Алма-Ату. Тогда там собралась элита советского кино. Было голодно, холодно, но все активно работали. Эйзенштейн, например, снимал „Ивана Грозного“. Я же больше всего запомнила Марину Алексеевну Ладынину. Она приходила и угощала конфетами меня и брата. Это был цветной сахар, но мне он казался роскошным лакомством, а она сама прекрасной феей».





Актерский дебют Светланы состоялся в 1945 году в картине «Близнецы». Ей исполнилось 8 лет, и она была самой счастливой девочкой на свете. Хотя не обошлось и без неприятностей.

«Мне сшили прелестный сарафанчик и роскошный бант, который я потеряла, когда ехала в троллейбусе на съемку. Как тогда влетело, в том числе от родителей… Запомнила на всю жизнь. В целом же отец был человек оптимистичный, драмы и трагедии на нем не задерживались, а мама — романтичная, загадочная. И я получилась с одной стороны неоправданный оптимист, с другой — пессимист и меланхолик, что очень помогает играть разные роли».

После окончания школы Светлана Немоляева поступает в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое с отличием окончила в 1958 году. Весь следующий год она будет пробовать себя на подмостках Московского драматического театра на Спартаковской, потом — на Малой Бронной. Но в конце концов в 1959 году ее принимают в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского — самого престижного столичного театра в те дни. Вместе с ней в театр поступает молодой актер — Александр Лазарев. Это была любовь с первого взгляда. И в 1960-м эти двое поженились. В театре Маяковского Светлана Немоляева служит и по сей день. А с Александром Лазаревым они прожили вместе пять десятилетий.





Но вернемся в 60-е годы прошлого столетия. Совсем скоро, после своего зачисления в штат театра, Светлана становится его примой. Играет Офелию в шекспировском «Гамлете», Бланш Дюбуа в «Трамвай „Желание“» и Мэй в «Кошка на раскаленной крыше». Зрители рукоплещут актрисе, а власти и театральное сообщество отмечают ее значимыми наградами.





В детстве у Светланы было много киноролей безымянных девочек. Первой же взрослой работой стал фильм-опера «Евгений Онегин». Светлана играла Ольгу Ларину. Правда, для этой роли ей пришлось похудеть, вспоминает актриса:

«Я никогда не была полной, но у меня всегда были пухлые щечки. И однажды на пробах на роль Ольги Лариной в спектакле „Евгений Онегин“ режиссер Роман Тихомиров дал добрый совет: „Хочешь играть главных героинь, немедленно худей. C такими щеками, какая из тебя получится Ольга?“. С тех пор я в ресторанах, буфетах, на съемках и гастролях половину порции всегда отдавала любимому Саше. Зато меня сразу утвердили на роль Ольги».





В биографии Светланы была череда картин, но по-настоящему популярной не стала ни одна. Пока актриса не познакомилась с режиссером Эльдаром Рязановым.

Правда, и у них не все было гладко. Мало кто знает, но Рязанов не взял Немоляеву на роль Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе» все из-за тех же «пухлых щек». А в рязановскую «Иронию судьбы» Светлана пробовалась аж 8 раз! Конец мучениям положил сам режиссер: «Ну что я тебе могу сказать, Света, можно сыграть хуже, но трудно».

Но в итоге у них все сложилось. И Немоляева сыграла у Рязанова одну из лучших своих ролей — Оленьку Рыжову (блондинки «в жутких розочках» в «Служебном романе»).

«Когда прислали сценарий „Служебного романа“, я спросила Сашу Лазарева: „Как ты думаешь? У меня получится?“. Была уже ночь, он ответил: „Да спи ты“. Он привык к тому, что я проваливала пробы. Но позже позвонил Эльдар Рязанов. Спросил, прочитала ли я сценарий. Я сказала: „Может, не стоит?“. Чтобы не переживать опять эти кастинги. Но он ответил, что находится уже в том положении, когда может приглашать актеров без проб».

Одной из первых мы снимали сцену, где Рыжова передает письма Самохвалову. Я пыталась сыграть это с каким-то особым подтекстом, но Рязанов отозвал меня в сторону и попросил: «Скажи просто: „Отдай мне эти письма“. Это стало камертоном, ведь роль Оленьки не такая легкая, как кажется. К ней можно по-разному относиться: осуждать, сердиться, предъявить массу претензий. Но из-за того, что Рязанов мне сразу дал столь ранимую интонацию, получился образ беззащитной женщины, к которой испытываешь сочувствие. Многие женщины мне потом писали: „Вы сыграли мою судьбу, где вы все подглядели“. Я даже сама, когда смотрю эту сцену, иногда плачу».

Дальше была жена Гуськова в трагикомедии «Гараж».





Рязанов не забыл о Светлане и когда снимал свои ленты «О бедном гусаре замолвите слово» и «Небеса обетованные». Позже Немоляева будет вспоминать, как Рязанов сказал ей: «Я теперь тебя постоянно буду снимать, ты — настоящий Чаплин в юбке». Я была счастлива и везде хвасталась, как меня назвал сам Рязанов. Пока не узнала, что то же самое он говорил Лии Ахеджаковой. Мы потом рассказали это друг другу и смеялись от души".





В ее послужном списке сегодня полсотни ролей в театре и сто — в кино. Большая занятость в творческих проектах никак не повлияла на благополучие в семейной жизни. Спустя 7 лет брака у супругов родился сын, которого назвали в честь отца — Александром.

«Семь лет мы прожили без детей, уже друзья подсмеиваться начали. Поначалу мы, молодые и беззаботные, думали: „Какие дети? Надо пожить для себя“. Да и гастроли постоянные… А потом родился Шурка — наше счастье, наш подарок. Шурик вырос, поступил в Школу-студию МХАТ. Я никогда не просил за него, он сам всего добивался», — рассказал в одном из интервью супруг Светланы.





Сегодня Александр Лазарев-младший — известный актер, звезда московского театра Ленком. И отец двух обожающих бабушку внуков — Полины и Сергея. Вместе с Полиной Светлана играет в одном театре и даже в одном спектакле — «Бешеные Деньги» Островского. Бабушка и внучка исполняют роли матери и дочери.





В кино Светлана Немоляева также остается востребованной. «Мать, ты меня пугаешь!» — иронизирует сын. Но его звездная родительница лишь отмахивается: «Конечно, большие роли уже не потяну. Предпочитаю маленькие».

Лишь одно омрачает сердце знаменитой артистки. Вот уже 9 лет, как рядом с ней больше нет ее возлюбленного, единственного и обожаемого мужа Александра Лазарева.

Он скончался в 2011 году у нее на руках. Оторвался тромб. Но она до сих пор не может заставить себя говорить о нем в прошедшем времени. Их союз был искренним примером той чистой и светлой любви, о которой мечтают все, но вознаграждаются — единицы. Утешение актриса находит лишь в своем месте силы, родовом доме, доставшемся ей от родителей.

«Езжу на дачу в Абрамцево в 75 километрах от Москвы. Поля, опушки и сказочный лес — как с картинок художника Ивана Билибина. И Саша мой очень любил и дорожил этой русской красотой. Мы были здесь счастливы. Извините за сентиментальность, но в Абрамцево как будто нахожусь с ним рядом. Все время думаю о Саше».