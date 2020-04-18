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Что победит во время пандемии: животный страх или человечность? Мнение психолога

18.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С того момента, как в стране был диагностирован первый случай заболевания COVID-19, настроение в обществе сильно изменилось: на смену ощущению «это всерьез нас не коснется» пришло понимание, что на самом деле это может коснуться каждого. В атмосфере напряженности у людей все чаще возникают конфликты — как в соцсетях, так и в кругу семьи, друзей. Как «враждующим лагерям» найти взаимопонимание, рассказывает Татьяна Исакова — психолог городского клинического детского психиатрического диспансера, кандидат психологических наук.

— Общество, по моим ощущениям, разделилось на два полюса. На одном — те, кто в ужасе от происходящего. Люди панически пытаются защитить себя и своих близких, скупая продукты, бытовые товары, медицинские препараты. На втором — те, кто предпочитают игнорировать проблему, обесценивать ее комментариями: «Мы все переболеем. От гриппа тоже умирают. Процент смертности не самый высокий».

Понятно, что такая полярность суждений не дает встретиться с реальностью. Истина, как всегда, где-то посередине. Сохранять баланс, не сбегая от тревоги и не впадая в панику — величайший пилотаж в нынешнее время.


Почему так сложно сохранять устойчивость?

В это тревожное время каждый из нас каким-то образом сталкивается со страхом смерти. Иногда он завуалирован страхом за жизнь и здоровье наших близких. Но то, что в основе лежит ужас от возможности кончины собственного существования, — несомненно. Страх смерти — «самый страшный страх», извините за тавтологию. Страшнее уже ничего не придумаешь. Наряду с этим мы мучительно переживаем состояние неопределенности. Люди внимательно следят за новостями, статистикой, пытаются больше понять о природе вируса, о способах защиты, о перспективах. Но правда в том, что мы не можем знать наверняка, что будет дальше. Будущее неизвестно, а неизвестность порождает сильную тревогу.

«В кризисной ситуации важно принять потребности других людей, не высмеивая, не обвиняя»

В неустойчивой ситуации растет нетерпимость людей к позициям друг друга. Что же победит в итоге: животный страх или человечность? А может быть, эти части в каждом из нас как-то договорятся?

Общаясь со своими близкими, знакомыми, клиентами, я наблюдаю, что во многих семьях появились проблемы с принятием границ и установлением правил безопасности в это время. Нередко за то, что люди стремятся к режиму самоизоляции, они подвергаются насмешкам и критике даже со стороны близких людей: «Что ты панику разводишь», «О Господи, и чем это тебе поможет?», «Не думал (а), что и ты тоже будешь нагнетать».


А ведь это очень важный момент — в этой кризисной ситуации принять потребности других людей, дать им возможность позаботиться о себе. Не высмеивая, не обвиняя: «Я вижу: тебе страшно. И если ты отказываешься ко мне приехать или говоришь о невозможности моего прихода к тебе, я это принимаю. Ты имеешь на это право».

С другой стороны, если выходишь без маски в магазин или садишься в транспорт (с оговоркой: при этом не кашляешь, не чихаешь, сохраняешь дистанцию) — это тоже твое право именно так реагировать на ситуацию.

Возможно, каждый из нас подкорректирует свои действия в будущем, но сейчас так, как есть: каждый делает свой выбор. А вот нетерпимость, желание доказать, что твоя реальность лучше, чем реальность другого человека, — это и есть то подводное течение, которое каждого лишает опоры и возможности видеть и слышать друг друга.

«Внутренняя уверенность в своей вечной жизни появляется в первые годы, когда ребенок осваивает мир»

Принять ограничения, дискомфорт, срывы планов — неприемлемо для людей, которые привыкли жить во времени неограниченных возможностей. Сказали посидеть дома (хотя бы на выходных, если с работы не отпускают) — ага, сейчас, конечно. Попросили надеть маску и перчатки, соблюдать дистанцию в общественных местах — не собираюсь, меня это не коснется, я молодой и здоровый.


Увы — коснется. Наши амбиции и нарциссические фантазии о неуязвимости помогают лишь до поры до времени. А чаще и не помогают вовсе, а подталкивают к поведению, которое небезопасно и для самого человека, и для тех, кто его окружает.

На самом деле эта непоколебимость, некая внутренняя уверенность в своей вечной жизни появляется в первые годы, когда ребенок осваивает мир. Ему необходимо такое ощущение, чтобы иметь силы идти и познавать его. В каждом из нас живет такой ребенок, он проявляет себя в мыслях: «Со мной это не случится, с другим — может, но только не со мной».

В попытках сохранить свой мир люди хотят жить на максимуме возможностей, ни на грамм не уступив эгоцентризму и желанию, чтобы мир обслуживал твои потребности. Но правда в том, что вирусу эта бравада безразлична. Мы либо принимаем этот факт и начинаем бережно относиться к себе и окружающим, либо несемся дальше на своей волне, игнорируя реальность. Образно говоря, это то же самое, что ехать со скоростью 220 км/ч с повязкой на глазах.

Мне кажется, что сохранить ментальное здоровье в это сложное время можно только приложив большие усилия, чтобы оставаться в настоящем, здесь и сейчас. А это значит дышать, чувствовать ногами землю и видеть перед собой глаза других людей. Видеть в этих глазах страх, смятение — и при этом признавать свои чувства и не убегать от них. Потому что вместе это можно пережить, разделив друг с другом.


Фото: Kelly Sikkema, unsplash.com

Одна из клиенток (рассказываю об этом с ее разрешения) на встрече вдруг произнесла фразу: «Неужели даже после такого люди останутся такими, какие они есть?».

Я предложила ей подумать над тем, что в ней может измениться или уже изменилось благодаря этому событию. Клиентка задумалась, замолчала… Может быть, каждому стоит задать себе этот вопрос?

Что касается меня, то я раньше никогда не замечала за собой особого внимания к людям пожилого возраста. А теперь я стала смотреть на них с теплом, представляя даже, что сама стану когда-то такой, если доживу до старости. Я вообще давно уже не чувствовала, возвращаясь поздно домой, глядя через окна машины, насколько люблю свой город, насколько он красивый. Постоянно работая, я не сильно могла позволить себе разговоры с друзьями и близкими на уровне: «Привет! Как твои дела? Что ты сейчас делаешь?». И я замечаю то же в других: нам становится важным «обнаруживать» друг друга, налаживать связь разными способами (онлайн, звонки, видеосвязь).

В это тревожное время возникает здоровое желание сказать другому то, на что давно не решался. И хочется выразить надежду, что в этом разговоре на второй план уйдут ожидания и нескончаемые требования друг к другу. И постепенно появится тепло и принятие от того, что ты просто слышишь любимый голос. И, может быть, в этот раз вы встретитесь.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

 
Теги: Новости
 
 
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В атмосфере напряженности у людей все чаще возникают конфликты - как в соцсетях, так и в кругу семьи, друзей. Как «враждующим лагерям» найти взаимопонимание,...
 
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