|
В России разбился легкоматорный самолет. Погибли три человека
Источник материала: ОНТ
Легкоматорный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае,
Самолет марки Л-4 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились три человека. По предварительным данным, они погибли.
Фото: © Pixabay / artjoao
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легкоматорный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет марки Л-4...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)