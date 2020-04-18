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В России разбился легкоматорный самолет. Погибли три человека

18.04.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России разбился легкоматорный самолет. Погибли три человека

Легкоматорный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет марки Л-4 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились три человека. По предварительным данным, они погибли.

Фото: © Pixabay / artjoao

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Легкоматорный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолет марки Л-4...
 
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