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Что приготовить на Пасху – вкусные пасхальные рецепты

18.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Накануне праздника, начиная с пятницы нужно успеть приготовить кучу выпечки, разнообразных блюд, а так же обязательно покрасить яйца. Именно поэтому список рецептов к Пасхальному столу должен быть запланирован заранее.

Традиция тщательно готовится к празднику и накрывать столы вкусными яствами пришла к нам еще с Древней Руси. С пройденными годами мало что поменялось и в сегодняшние дни Пасха так же отмечается не менее широко. Это прекрасный повод собраться всей семьёй, чтобы поздравить друг друга, похристосоваться и вместе испробовать пасхальный хлеб или кулич.

Салат «Пасхальное яйцо»

Этот салат можно готовить с добавление различных ингредиентов, главное придать ему форму большого Пасхального яйца. Скажу заранее, что он получается очень нежный и сочный. Обязательно приготовьте его и не откажите себе в удовольствии полакомиться им.

Что приготовить на Пасху – вкусные пасхальные рецепты

Ингредиенты:

  • Шампиньоны — 300 гр.
  • Яйца — 5 шт.
  • Укроп по вкусу
  • Огурцы — 200 гр.
  • Лук репчатый -1 шт.
  • Мясо отварное — 200 гр.
  • Майонез — 150 мл.
  • Соль по вкусу
  • Отварная морковь, перец болгарский, зелёный горошек — для украшения

Приготовление:

  1. Конечно первым делом будет правильным приготовить шампиньоны. Их мы нарезаем маленькими ломтиками. На сковороду разогретую с растительным маслом отправляем на обжарку мелко нарезанный лук, а следом и грибы. После готовки посолите и оставьте их остужать.
  2. Тем временем подготавливаем оставшиеся ингредиенты — мясо и огурцы нарезаем небольшими кубиками. Варёные яйца разбираем на белки и желтки, затем натираем их по отдельности на мелкой тёрке.
  3. Ну а теперь можно приступать к созданию салата. На блюдце первым слоем выкладываем мясо и формируем из него форму яйца. Затем ряд  желтка и белка(разделите общее количество на два раза), огурцов, рубленной зелени, грибов и ещё  раз яиц. Соблюдая последовательность укладываем продукты смазывая каждый небольшим количеством майонеза.
  4. Верх салата смазываем майонезом и посыпаем тертым белком, аккуратно распределяя по всей поверхности. Ну а сейчас настало время декора, включайте фантазию и украшайте так как пожелаете.

Такому салатику перед подачей надо дать время настояться и пропитаться. После вы можете насладиться этим сытным, сочным и очень вкусным яством!

Свиная корейка под изумительным острым соусом

Что приготовить на Пасху – вкусные пасхальные рецепты

Ингредиенты:

  • Свиная корейка 1 кг.
  • Лук репчатый 1 головка
  • Чеснок 3 зубчика
  • Перец, специи к мясу, соль по вкусу
  • Аджика 1 ч. л.
  • Кетчуп 2 ст. л.
  • Соевый соус 50 мл.
  • Сметана 3 ст. л.
  • Горчица в зёрнах 1 ст. л.
  • Горчица паста 1 ч. л.
  • Растительное масло 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Приготовление нашего изумительного блюда начнем с маринада для мяса. Для этого нам понадобиться измельчённый лук, сделать это лучше с помощью блендера или просто натереть на мелкой тёрке. Добавляем к нему чеснок, соль, приправу для мяса, перец, острую аджику (это в том случае если вы любите горечь). Так же отправляем к маринаду кетчуп и соевый соус. Всё хорошенько перемешайте.
  2. Свиную корейку промойте и обсушите бумажными салфетками. Теперь в мясе необходимо сделать надрезы, но не до конца. Убирать с него жир и косточки не нужно.
  3. Подготовьте глубокую миску и поместите в неё свинину. После натрите её подготовленным маринадом со всех сторон. Накрываем плёнкой и оставляем примерно на 2-3 часа. (будет лучше сделать это с вечера и приготовить на следующий день).
  4. Так же нам понадобится ещё один вариант соуса, благодаря которому мясо будет ещё мягче и сочнее. Чтобы его приготовить в тарелочке смешайте сметану, и два вида горчицы, затем перемешайте ингредиенты между собой.
  5. Спустя положенное время выкладываем мясо в форму для запекания, разложите его как можно свободней в форме веера. При желании вокруг можно обложить картофель, он прекрасно сойдёт за гарнир. В прорези мяса закладываем сметанный соус. Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 1-1,5 часа. Где-то за 15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы мясо красиво подрумянилось.

Ну вот и всё готово. Красивая и вкусная свиная корейка к вашим услугам. Неужели никто не захочет попробовать хотя бы кусочек этого изумительного мяса.

Такое мясо будет украшение любого стола и не только, уверенна, что все ваши гости и домочадцы будут покорены этим необыкновенным, сочным блюдом.

Кексы капкейки на пасхальный стол

Что приготовить на Пасху – вкусные пасхальные рецепты

Ингредиенты на 13 кексов:

  • Сливочное масло 150 гр.
  • Ванилин 0,5 пачки
  • Сахар 150 гр.
  • Яйца 2 шт.
  • Желток 1 шт.
  • Мука 220 гр.
  • Какао 2 ст. л.
  • Разрыхлитель 2 ч. л.
  • Молоко 100 мл.

Приготовление:

  1. В кухонную машину помещаем для растирания мягкое сливочное масло, сахар и ванилин. Постепенно увеличивая скорость добавляем два яйца и один желток.
  2. В отдельной миске смешайте какао, разрыхлитель и муку. Все ингредиенты тщательно перемешайте, так они распределятся равномерно, и будущая выпечка будет подниматься равномерно во всех местах одинаково.
  3. В чашу кухонной машины с массой просеиваем подготовленную сухую смесь. Делать это лучше в несколько этапов, чтобы было легче замесить тесто.
  4. В середине процесса добавьте молоко комнатной температуры и вновь продолжайте все перемешивать силиконовой лопаточкой, добавляя муку с какао и разрыхлителем. Такой замес займёт у вас большое количество времени, но благодаря этому мы получим очень нежные кексы.
  5. На противень выложите силиконовые формочки и каждую из них заполните по столовой ложке готового теста. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов и пометите наши капкейки на средний уровень.
  6. Запекаются наши вкусняшки примерно 20-25 минут, на готовность можно проверить с помощью зубочистки. После достаём их с формочек пока они ещё горячие. Обратите внимание на то, что бы они не перестояли в печи, иначе вы получите сухие, жестковатые кексы.
  7. Для нашей выпечки идеально подойдёт белково-заварной крем. Думаю рецепт его приготовления не будет ни для кого секретом. Главное, чтобы он не был жидким и украшать им следует сразу после готовности. Придадим ему зеленоватый оттенок с помощью гелиевого пищевого красителя.
  8. Наводить красоту капкейков будем с помощью кондитерского мешка с насадкой «травка» и сладких драже, напоминающих пасхальные яички.

С декором конечно придётся повозиться, но посмотрите какая красота в результате получается. Такие капкейки совсем не стыдно подать на стол, а самое главное, что они полностью соответствуют нашему статусу праздника.

Приготовьте такое лакомство и порадуйте своих родных и любимых в самый Светлый и весенний день года.

 
 
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