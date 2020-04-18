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Все больше банков сокращают или приостанавливают кредитование. Вот их обновленный список
Источник материала: Tut.by
Все больше банков объявляют о временном прекращении кредитования физлиц и убирают из своих портфелей некоторые кредитные продукты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки в последнее время ввели изменения по займам.
Начиная с 16 апреля временно нельзя взять кредит в РРБ Банке.
— На текущий момент кредитование физлиц приостановлено, — сказали нам в контакт-центре. Даты возобновления кредитования у операторов пока нет.
Франсабанк с 7 апреля приостановил выдачу кредитов «Приобретение недвижимости», «Приобретение недвижимости плюс», «Приобретение машиноместа». Об этом
В БПС-Сбербанке, у которого раньше было несколько партнерских кредитных программ с застройщиками, сейчас можно взять только один кредит на недвижимость на срок до 20 лет и под ставку 19,99% (она плавающая и зависит от ставки рефинансирования).
— Партнерские программы убрали недавно, о сроках их возобновления информации нет, — сообщили в контакт-центре.
Ранее БПС-Сбербанк также временно
Сократилось количество кредитных предложений и у Белгазпромбанка.
— С 26 марта приостановлен прием новых заявок в рамках программ кредитования физических лиц «ON-кредит». На данный момент информация о возобновлении не поступала, — рассказали в контакт-центре Белгазпромбанка. — Также была приостановлена программа «Быстрые деньги».
Ранее о приостановлении кредитования физлиц
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Все больше банков объявляют о временном прекращении кредитования физлиц и убирают из своих портфелей некоторые кредитные продукты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки...
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