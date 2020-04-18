Все больше банков сокращают или приостанавливают кредитование. Вот их обновленный список

Источник материала: Tut.by

Все больше банков объявляют о временном прекращении кредитования физлиц и убирают из своих портфелей некоторые кредитные продукты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки в последнее время ввели изменения по займам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Начиная с 16 апреля временно нельзя взять кредит в РРБ Банке.

— На текущий момент кредитование физлиц приостановлено, — сказали нам в контакт-центре. Даты возобновления кредитования у операторов пока нет.

Франсабанк с 7 апреля приостановил выдачу кредитов «Приобретение недвижимости», «Приобретение недвижимости плюс», «Приобретение машиноместа». Об этом сообщается на сайте банка. О сроках возобновления кредитования по этим программам здесь тоже пока не знают.

В БПС-Сбербанке, у которого раньше было несколько партнерских кредитных программ с застройщиками, сейчас можно взять только один кредит на недвижимость на срок до 20 лет и под ставку 19,99% (она плавающая и зависит от ставки рефинансирования).

— Партнерские программы убрали недавно, о сроках их возобновления информации нет, — сообщили в контакт-центре.

Ранее БПС-Сбербанк также временно приостановил выдачу карты рассрочки КартаFUN и заморозил лимиты по уже выданным. На данный момент выдача этой карточки не возоблена.

Сократилось количество кредитных предложений и у Белгазпромбанка.

— С 26 марта приостановлен прием новых заявок в рамках программ кредитования физических лиц «ON-кредит». На данный момент информация о возобновлении не поступала, — рассказали в контакт-центре Белгазпромбанка. — Также была приостановлена программа «Быстрые деньги».

Ранее о приостановлении кредитования физлиц сообщал БТА Банк, оно пока не возобновлено. Несколько кредитов из своей линейки убрал Банк БелВЭБ. МТБанк ввел изменения по карте рассрочки «Халва». Кроме того, многие банки повысили ставки по кредитам на недвижимость.