ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все больше банков сокращают или приостанавливают кредитование. Вот их обновленный список

18.04.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Все больше банков объявляют о временном прекращении кредитования физлиц и убирают из своих портфелей некоторые кредитные продукты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки в последнее время ввели изменения по займам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Начиная с 16 апреля временно нельзя взять кредит в РРБ Банке.

— На текущий момент кредитование физлиц приостановлено, — сказали нам в контакт-центре. Даты возобновления кредитования у операторов пока нет.

Франсабанк с 7 апреля приостановил выдачу кредитов «Приобретение недвижимости», «Приобретение недвижимости плюс», «Приобретение машиноместа». Об этом сообщается на сайте банка. О сроках возобновления кредитования по этим программам здесь тоже пока не знают.

В БПС-Сбербанке, у которого раньше было несколько партнерских кредитных программ с застройщиками, сейчас можно взять только один кредит на недвижимость на срок до 20 лет и под ставку 19,99% (она плавающая и зависит от ставки рефинансирования).

— Партнерские программы убрали недавно, о сроках их возобновления информации нет, — сообщили в контакт-центре.

Ранее БПС-Сбербанк также временно приостановил выдачу карты рассрочки КартаFUN и заморозил лимиты по уже выданным. На данный момент выдача этой карточки не возоблена.

Сократилось количество кредитных предложений и у Белгазпромбанка.

— С 26 марта приостановлен прием новых заявок в рамках программ кредитования физических лиц «ON-кредит». На данный момент информация о возобновлении не поступала, — рассказали в контакт-центре Белгазпромбанка. — Также была приостановлена программа «Быстрые деньги».

Ранее о приостановлении кредитования физлиц сообщал БТА Банк, оно пока не возобновлено. Несколько кредитов из своей линейки убрал Банк БелВЭБ. МТБанк ввел изменения по карте рассрочки «Халва». Кроме того, многие банки повысили ставки по кредитам на недвижимость.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все больше банков объявляют о временном прекращении кредитования физлиц и убирают из своих портфелей некоторые кредитные продукты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помните эти шедевры? Пять легендарных голов сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика