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Объявлен победитель Word Press Photo 2020

18.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победителем в номинации "Лучший снимок года" на международном конкурсе фотографов World Press Photo 2020 стал японец Ясуеси Тиба.

Объявлен победитель Word Press Photo 2020
Об этом сообщается на сайте конкурса, пишет "Газета.ру".

Фотография-победитель изображает молодого человека, который читает стихи посреди протестующей толпы в Хартуме, столице Судана.

"Все было темно. Затем неожиданно люди подняли мобильные телефоны, чтобы осветить молодого человека в центре. Он произнес знаменитое стихотворение протеста. Когда он переводил дыхание, все кричали "таура", что на арабском означает "революция". Его выражение лица и голос произвели на меня впечатление, я не мог перестать фокусироваться на нем и запечатлел момент", - рассказал историю снимка Тиба.

В ходе отбора в этом году жюри конкурса рассмотрело 5 000 снимков от фотографов из 120 стран.
 
 
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Победителем в номинации "Лучший снимок года" на международном конкурсе фотографов World Press Photo 2020 стал японец Ясуеси Тиба.
 
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