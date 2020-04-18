Объявлен победитель Word Press Photo 2020

пиш ет "Газета.ру". Об этом сообщается на сайте конкурса,ет "Газета.ру".





Фотография-победитель изображает молодого человека, который читает стихи посреди протестующей толпы в Хартуме, столице Судана.





"Все было темно. Затем неожиданно люди подняли мобильные телефоны, чтобы осветить молодого человека в центре. Он произнес знаменитое стихотворение протеста. Когда он переводил дыхание, все кричали "таура", что на арабском означает "революция". Его выражение лица и голос произвели на меня впечатление, я не мог перестать фокусироваться на нем и запечатлел момент", - рассказал историю снимка Тиба.





В ходе отбора в этом году жюри конкурса рассмотрело 5 000 снимков от фотографов из 120 стран.



