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Объявлен победитель Word Press Photo 2020
Источник материала: Партизан
Победителем в номинации "Лучший снимок года" на международном конкурсе фотографов World Press Photo 2020 стал японец Ясуеси Тиба.
Об этом сообщается на сайте конкурса,
Фотография-победитель изображает молодого человека, который читает стихи посреди протестующей толпы в Хартуме, столице Судана.
"Все было темно. Затем неожиданно люди подняли мобильные телефоны, чтобы осветить молодого человека в центре. Он произнес знаменитое стихотворение протеста. Когда он переводил дыхание, все кричали "таура", что на арабском означает "революция". Его выражение лица и голос произвели на меня впечатление, я не мог перестать фокусироваться на нем и запечатлел момент", - рассказал историю снимка Тиба.
В ходе отбора в этом году жюри конкурса рассмотрело 5 000 снимков от фотографов из 120 стран.
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Победителем в номинации "Лучший снимок года" на международном конкурсе фотографов World Press Photo 2020 стал японец Ясуеси Тиба.
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