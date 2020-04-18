Найдена планета очень похожая на Землю





Фото: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

На поверхности планеты может существовать жидкая вода





Международная группа ученых обнаружила новую экзопланету с весьма привлекательными характеристиками. Она расположена в 300 световых годах от нас, вращается в зоне обитаемости, а по размерам и температуре очень напоминает Землю. Об этом пишет New Atlas.





Новую планету Kepler-1649c похожую на Землю обнаружили при помощи телескопа Кеплер.





“Kepler-1649c - каменистая планета всего в 1,06 раз больше Земли и получающая от своего солнца 75% света, по сравнению с нашей. Это значит, что температура у нее тоже может быть близка к земной - хотя делать выводы пока рано, поскольку состав ее атмосферы неизвестен. Важнее всего, однако, что орбита экзопланеты находится внутри зоны обитаемости звезды Kepler-1649. Это значит, что на поверхности может существовать жидкая вода”, - рассказывают ученые.





korrespondent.net В то же время, в NASA говорят, что открытая планета не столь комфортна, как может показаться на первый взгляд. Так, звезда, вокруг которой планета обращается всего за 19,5 дней, это красный карлик. Такие звезды обычно выбрасывают лучи смертельной радиации, пишет





С другой стороны, орбита планеты стабильна, так что у нее была долгая жизнь, а красные карлики - самый распространенный тип звезд в нашей галактике.





Отсюда следует, что подобные экзопланеты тоже должны быть не редкостью.





Ранее новое составное фото Сатурна показали в NASA.



