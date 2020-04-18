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Прямые линии проходят в исполкомах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Внести предложение по благоустройству своего района или разобраться с насущными вопросами. По любому из этих поводов сегодня можно позвонить представителям власти.
Как всегда, по субботам прямые линии проходят в исполкомах по всей стране. Звонков от населения ждут с 9 утра до полудня. Проблемы с транспортом, ремонт дорог, трудоустройство, начисление надбавок и пенсий – все обращения берут на контроль. И долго ждать реакции не придётся – в течение месяца вопрос должен быть решён.
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Внести предложение по благоустройству своего района или разобраться с насущными вопросами. По любому из этих поводов сегодня можно позвонить представителям...
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