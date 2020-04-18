Помните эти шедевры? Пять легендарных голов сборной Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу в последние годы нечасто радует своих поклонников, но в истории нашей команды хватает и светлых пятен. SPORT.TUT.BY вспоминает пять самых крутых голов нашей национальной команды в официальных матчах за ее почти 30-летнюю историю.



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Максим Ромащенко против Италии

При Анатолии Байдачном сборная Беларуси, может, и не добилась выдающихся результатов, но показывала чуть ли не самый зрелищный футбол в своей истории. В те годы тройку атакующих полузащитников составляли Александр Глеб, Валентин Белькевич и Максим Ромащенко. Ни до, ни после столь сильных футболистов у нас в этой зоне не было. В гостевом матче с итальянцами белорусы проигрывали после первого тайма 0:2, но затем выдали феерические 45 минут, трижды огорчив Буффона. Итальянцы все-таки победили (4:3), но самым запоминающимся в этой игре оказался гол Макса Ромащенко.

Валентин Белькевич против норвежцев

На рубеже веков Норвегия была крепкой командой, стабильно попадающей на топ-турниры. Но руководимая Эдуардом Малофеевым сборная Беларуси сначала победила скандинавов в Минске (2:1), а затем отобрала очки в гостях (1:1). Причем до 80-й минуты белорусы вели благодаря роскошному удару Валентина Белькевича с 25 метров.

Сергей Герасимец против нидерландцев

Если бы мы составляли рейтинг самых значимых голов сборной Беларуси, то этот уверенно занял бы первое место. В своем первом в истории отборочном цикле к чемпионату Европы белорусы попали в сложнейшую группу с Нидерландами, Норвегией и Чехией. Уже в своем первом официальном матче команда Сергея Боровского могла сотворить сенсацию, но пропустила на последних минутах от норвежцев. К лету команда потеряла все шансы на место выше третьего, но затем удивила весь футбольный мир, обыграв дома Нидерланды. Единственный мяч с острого угла из-за пределов штрафной забил Сергей Герасимец.

Роман Василюк против поляков

В легендарном матче на «Динамо» сборная Беларуси разгромила гарантировавших себе место на чемпионате мира поляков со счетом 4:1. Причем все голы в составе нашей сборной на счету Романа Василюка. 22-летний форвард «Спартака» забивал на любой вкус, но самым эффектным получился второй мяч: Роман на замахе убрал защитника, вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Василий Баранов против валлийцев

Обладавший роскошным дальним ударом Василий Баранов в конце 90-х и начале 2000-х был стабильным игроком основы московского «Спартака», но отношения со сборной у правого полузащитника не сложились. Ему не всегда находилось место в тренерских построениях, да и сам футболист желанием особо не горел. Всего Баранов забил за национальную команду три гола, причем мяч в ворота валлийцев на минском «Динамо» вышел шедевральным!