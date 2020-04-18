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Городские организации "Белая Русь" и "БСЖ" приобрели для медучреждений Пинска рецикуляторы воздуха

18.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Эпидемиологическая ситуация заставила нас ввести в свой повседневный лексикон слова, которые ранее нами широко не использовались: пандемия, дезинфекция, карантин и другие. Недавно узнала еще одно слово – рециркулятор воздуха. Это прибор медицинского назначения для очистки и обеззараживания воздуха.

Поводом послужило известие о покупке городскими общественными организациями двух рециркуляторов воздуха в помощь медицинским учреждениям города. Из средств членских взносов данные аппараты были приобретены РОО «Белая Русь» и ОО «Белорусский союз женщин», а значит, доброе дело сделал каждый член этих организаций.

Корреспондент газеты «ПВ» пообщалась с заместителем главврача Пинской центральной больницы по медицинской экспертизе и реабилитации А.В. НАУМЧИКОМ и выяснила подробности.

– Данными приборами мы пользуемся давно, – рассказал Андрей Васильевич. – Они могут работать в любых местах, где присутствуют люди, животные и растения. Ранее ими были оснащены все помещения, нуждавшиеся в обеззараживании воздуха. Сейчас ситуация изменилась – многие отделения и даже целые этажи центральной больницы перепрофилируются для пульмонологических больных (с болезнями органов дыхания). И, соответственно, потребность в рециркуляторах воздуха также увеличилась. Сколько таких приборов нам еще понадобится – спрогнозировать сложно. Но если жители города хотят оказать медучреждениям помощь, мы будем только рады. Для этого нужно обратиться к главврачу центральной больницы и получить всю необходимую информацию.

Анна ВЕРЕНИЧ
 
 
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Эпидемиологическая ситуация заставила нас ввести в свой повседневный лексикон слова, которые ранее нами широко не использовались: пандемия, дезинфекция, карантин...
 
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