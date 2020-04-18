Есть жертвы: в Росссии разбися легкомоторный самолет

Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Среди предварительных версий падения самолета собеседник агентства также назвал отказ техники.









Самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, выполняя учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, погибли три человека. В МЧС подтвердили крушение.



