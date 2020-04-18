Брестский горисполком провел конкурс вакансий для маршруток № 5 и 22. Кто победил?

Источник материала: Виртуальный Брест

На парковке в городском парке прошёл конкурс на право ведения внутригородских пассажирских перевозок в регулярном сообщении.





Шесть микроавтобусов претендовали на два места на экспресс-маршрутах №5 и 22. Напомним, маршрут №22 Брест-Жабинка открыли в январе, а маршрутка №5 теперь едет до Клейниковской, что потребовало увеличения количества транспорта. На маршрут № 22 претендовали две машины, на маршрут № 5 – четыре.





В ходе конкурса сотрудники горисполкома проверили машины по трем основным критериям: комфорт, безопасность, качество обслуживания. Проверяли всё: электродвери, высоту салона, возможное количество вмещаемых, наличие кондиционера, поручней, аптечки и её срока годности, огнетушителей, ремней безопасности. И самое главное, каждая представленная фирма изучалась на наличие штрафов, не только конкретной машины, но и всей базы.





Итоги конкурса подвели в горисполкоме. Одну машину сняли с конкурса из-за технического несоответствия. В результате ИП «Шутко», набрав, 68,4 балла, победил в конкурсе на маршрут №5, а «ДрахмаТранс» - на маршрут № 22.



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В Бресте перевозки пассажиров по 19 маршрутам экспрессного сообщения ведут 380 микроавтобусами 61 юридическое лицо и 132 индивидуальных предпринимателя. Ежедневно на линию выходит до 320 микроавтобусов.