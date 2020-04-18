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Продолжается пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

18.04.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

Чемпионат Беларуси по футболу продолжает привлекать внимание болельщиков из разных уголков мира. Два интересных матча пятого тура состоялись накануне.

Вновь своих поклонников порадовали игроки «Слуцка» – на выезде команда в драматичном поединке одолела солигорский «Шахтёр» – 2:1. При этом гости играли в меньшинстве, на 51-й минуте с поля был удалён Денис Образов, а вратарь Борис Панкратов отразил пенальти. «Горняки» сократили отставание лишь в концовке встречи. А в другом матче бобруйская «Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью – 1:1. Тур завершится сегодня. Болельщиков ждут несколько интригующих противостояний. Один из лидеров первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях с БАТЭ. С интересом следят фанаты и за выступлением чемпиона страны. Брестское «Динамо» пока на два балла отстает от группы лидеров и отправится на встречу с «Витебском».

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Теги: Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси по футболу продолжает привлекать внимание болельщиков из разных уголков мира. Два интересных матча пятого тура состоялись накануне. Вновь...
 
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