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Продолжается пятый тур чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Беларуси по футболу продолжает привлекать внимание болельщиков из разных уголков мира. Два интересных матча пятого тура состоялись накануне.
Вновь своих поклонников порадовали игроки «Слуцка» – на выезде команда в драматичном поединке одолела солигорский «Шахтёр» – 2:1. При этом гости играли в меньшинстве, на 51-й минуте с поля был удалён Денис Образов, а вратарь Борис Панкратов отразил пенальти. «Горняки» сократили отставание лишь в концовке встречи. А в другом матче бобруйская «Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью – 1:1. Тур завершится сегодня. Болельщиков ждут несколько интригующих противостояний. Один из лидеров первенства жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях с БАТЭ. С интересом следят фанаты и за выступлением чемпиона страны. Брестское «Динамо» пока на два балла отстает от группы лидеров и отправится на встречу с «Витебском».
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Чемпионат Беларуси по футболу продолжает привлекать внимание болельщиков из разных уголков мира. Два интересных матча пятого тура состоялись накануне. Вновь...
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