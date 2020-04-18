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В Бресте задержан активист движения против завода АКБ Дмитрий Бекалюк

18.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительной информации, он находится в ИВС Ленинского РОВД и пробудет там до понедельника.

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В Бресте вечером 17 апреля задержан один из лидеров инициативной группы по борьбе с аккумуляторным заводом Дмитрий Бекалюк. Об этом сообщил «БГ» правозащитник Роман Кисляк.

По его словам, в 19.15 Бекалюк позвонил жене и сказал, что задержан в городе и что его везут в Ленинский РОВД. Скорее всего, на него будет составлен протокол об административном нарушении за несанкционированную акцию протеста против аккумуляторного завода, которая прошла в Бресте 12 апреля. С большой долей вероятности до понедельника активист будет находиться в изоляторе.
К слову, это уже второе задержание Дмитрия Бекалюка перед православной Пасхой. Год назад он также был задержан накануне праздника и тоже за участие в акции против завода.
 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, он находится в ИВС Ленинского РОВД и пробудет там до понедельника.
 
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