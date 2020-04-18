В Бресте задержан активист движения против завода АКБ Дмитрий Бекалюк

Дмитрий Бекалюк. Об этом сообщил «БГ» правозащитник Роман Кисляк. В Бресте вечером 17 апреля задержан один из лидеров инициативной группы по борьбе с аккумуляторным заводом. Об этом«БГ» правозащитник





По его словам, в 19.15 Бекалюк позвонил жене и сказал, что задержан в городе и что его везут в Ленинский РОВД. Скорее всего, на него будет составлен протокол об административном нарушении за несанкционированную акцию протеста против аккумуляторного завода, которая прошла в Бресте 12 апреля. С большой долей вероятности до понедельника активист будет находиться в изоляторе.

К слову, это уже второе задержание Дмитрия Бекалюка перед православной Пасхой. Год назад он также был задержан накануне праздника и тоже за участие в акции против завода.



