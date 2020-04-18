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В США начнут постепенно ослаблять карантин. Первый штат – Техас
Источник материала: ОНТ
С 20 апреля, в штате Техас начнут постепенно снимать карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19. Соответствующее решение принял губернатор Грег Абботт,
В понедельник в штате будут открыты парки, но при этом людям необходимо будет соблюдать ряд требований: все должны носить маски, соблюдать дистанцию и не собираться в группы более пяти человек. С 22 числа снимут ограничения с некоторых медицинских услуг. А с 24 апреля начнут частично открывать магазины розничной торговли, при этом продавцы должны будут доставлять покупки до автомобиля или дома клиента.
Работу бизнеса начнут восстанавливать не раньше 27 апреля, и при условии, что на это даст разрешение группа экономических и медицинских экспертов. Предприятия планируют открыть с 1 мая.
«Открытие в Техасе должно происходить поэтапно. Очевидно, что не все предприятия смогут открыть сразу 1 мая». Преждевременное открытие частного бизнеса может грозить повторной вспышкой и «быстрее вернет обратно, чем ускорит» полную отмену карантина» – заявил губернатор во время брифинга в пятницу.
По последним данным, в Техасе выявлено более 17,2 тысячи случаев COVID-19.
Фото: © Fotolia / Brandon Seidel
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С 20 апреля, в штате Техас начнут постепенно снимать карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19. Соответствующее решение принял губернатор Грег...
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