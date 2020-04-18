В США начнут постепенно ослаблять карантин. Первый штат – Техас

Источник материала: ОНТ

С 20 апреля, в штате Техас начнут постепенно снимать карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19. Соответствующее решение принял губернатор Грег Абботт, сообщает CNN.

В понедельник в штате будут открыты парки, но при этом людям необходимо будет соблюдать ряд требований: все должны носить маски, соблюдать дистанцию и не собираться в группы более пяти человек. С 22 числа снимут ограничения с некоторых медицинских услуг. А с 24 апреля начнут частично открывать магазины розничной торговли, при этом продавцы должны будут доставлять покупки до автомобиля или дома клиента.

Работу бизнеса начнут восстанавливать не раньше 27 апреля, и при условии, что на это даст разрешение группа экономических и медицинских экспертов. Предприятия планируют открыть с 1 мая.

«Открытие в Техасе должно происходить поэтапно. Очевидно, что не все предприятия смогут открыть сразу 1 мая». Преждевременное открытие частного бизнеса может грозить повторной вспышкой и «быстрее вернет обратно, чем ускорит» полную отмену карантина» – заявил губернатор во время брифинга в пятницу.

По последним данным, в Техасе выявлено более 17,2 тысячи случаев COVID-19.

Фото: © Fotolia / Brandon Seidel

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram