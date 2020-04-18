Источник материала: Пинский Вестник

В нынешнем году школьные весенние каникулы растянулись не на одну неделю. И чтобы ребята дома не скучали, Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация запустили проект «Клёвые каникулы». Во втором его сезоне лучшей в стране стала пинчанка, учащаяся средней школы №11 Мария МЫШКОВЕЦ.



Девушка уже была героиней публикаций «ПВ» — в прошлом году она получила свой первый паспорт из рук Президента Беларуси Александра Лукашенко.







— Задания были интересные, и выполняла я их с удовольствием. Во втором сезоне проекта было по одному заданию в день: провести тренировку, виртуальную экскурсию по своему городу. Я подготовила видео по моим любимым местам. Вместе с младшими сестрами делали домашнюю нутеллу. А еще начали собирать пазлы, заодно придумывали разные игры. По скайпу устроили с сестрой вечеринку. В целом я получила много незабываемых впечатлений, — поделилась Мария.



Теперь юная пинчанка с радостью ждет новых, еще более увлекательных проектов от союза молодежи и пионерской организации.



Ирина ДЕНИСОВИЧ