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IBU перепутал и прислал Фуркаду не тот трофей

18.04.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бё.


Фото из инстаграма Мартена Фуркада

— Большой хрустальный глобус генерала, который должен был получить Йоханнес, отправили мне, а ему — Малый глобус, который я должен был получить за победу в зачете индивидуальных гонок. Я предложил ему оставить трофеи, и кажется, он был не особо против, — рассказал Фуркад во время прямого эфира в Instagram с партнером по сборной Франции Эмильеном Жаклином.

Напомним, Фуркад и Бё вели борьбу за победу в общем зачете Кубка мира в минувшем сезоне вплоть до последней гонки, которой стал пасьют в Контиолахти. В итоге Фуркад победил в гонке преследования, но этого оказалось недостаточно для завоевания восьмого в карьере Большого хрустального глобуса, так как норвежец финишировал четвертым и после вычета двух худших результатов в сезоне обошел француза в общем зачете.

Перед пасьютом в Контиолахти Фуркад объявил, что эта гонка станет заключительной в его биатлонной карьере.

 
 
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