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В Минске изменится график общественного транспорта из-за переноса рабочих дней

18.04.2020 12:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске изменится график общественного транспорта из-за переноса рабочих дней

В графике городского пассажирского транспорта Минска в конце апреля – начале мая произойдут изменения из-за переноса рабочих дней, пишет БЕЛТА со ссылкой на «Минсктранс». 

25 апреля и 2 мая автобусы и троллейбусы будут ходить по расписанию субботы, трамваи – по графику выходного дня. 

26 апреля и 1 мая троллейбусы должны ходить по расписанию субботы, автобусы – по графику воскресенья. Исключение – автобусы №32С, они пойдут по расписанию субботы. Трамваи – по графику выходного дня.

27, 28 апреля и 3 мая троллейбусы и автобусы будут ходить по воскресному расписанию, трамваи – по графику выходного дня.

С связи с изменениями режима работы крупных торговых предприятий Минска, 27 апреля не будут ходить автобусы №76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э. На автобусных маршрутах №130, № 134С, №140 снизится количество подвижного состава.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В графике городского пассажирского транспорта Минска в конце апреля – начале мая произойдут изменения из-за переноса рабочих дней, пишет БЕЛТА со ссылкой на...
 
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