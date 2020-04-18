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БГУ не планирует корректировать стоимость обучения с переводом занятий в онлайн
18.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«По сути, в образовательном процессе ничего не изменилось. Форма обучения иная, но занятия проводятся согласно расписанию. Обеспечено взаимодействие студента с преподавателем на постоянной основе. Поэтому речи об изменении оплаты обучения в сторону ее уменьшения не идет», — сказала Оксана Здрок.
Более того, по ее словам, переход на дистанционную форму обучения с применением ИКТ — довольно трудозатратный процесс. «На преподавателей нагрузка увеличилась в несколько раз. И тем не менее они не ставят вопрос о повышении зарплаты. Все работают в таком интенсивном режиме, — отметила проректор. — На самом деле проведение занятий в дистанционном режиме требует очень большой подготовки. Это и использование серверов нашего вуза, наращивание их мощностей для того, чтобы провести занятие в онлайн-режиме. Все это тоже требует средств. Поэтому оплата остается такой же, как и была».
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БГУ не планирует корректировать стоимость обучения с переводом занятий в онлайн-режим, заявила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана...
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