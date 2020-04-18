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Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата ООН
Источник материала: Партизан
Генсек ООН Антониу Гутерриш вслед за властями штата Нью-Йорк продлил удаленную работу Секретариата организации до конца мая, сообщает
Ранее данные меры были продлены до конца апреля.
"Губернатор (штата Нью-Йорк) Эндрю Куомо объявил, что ограничения и закрытие предприятий будут продлены до 15 мая 2020 года. Проконсультировавшись со старшим руководящим составом и нашими медицинскими службами, я принял решение, что текущие предписания об использовании телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 31 мая", - говорится в письме Гутерриша сотрудникам организации.
Он отметил, что в ООН "продолжат осуществлять обзор данных мер, так как может потребоваться дальнейшее продление".
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Генсек ООН Антониу Гутерриш вслед за властями штата Нью-Йорк продлил удаленную работу Секретариата организации до конца мая, сообщает "Интерфакс".
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