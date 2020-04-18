Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата ООН













Ранее данные меры были продлены до конца апреля.





"Губернатор (штата Нью-Йорк) Эндрю Куомо объявил, что ограничения и закрытие предприятий будут продлены до 15 мая 2020 года. Проконсультировавшись со старшим руководящим составом и нашими медицинскими службами, я принял решение, что текущие предписания об использовании телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 31 мая", - говорится в письме Гутерриша сотрудникам организации.





Он отметил, что в ООН "продолжат осуществлять обзор данных мер, так как может потребоваться дальнейшее продление".