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Женская NBA учредила награду в честь Коби Брайанта и его дочери
Источник материала: Партизан
Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие и рост популярности баскетбола в честь бывшего игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба организации, пишет
26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.
"Новая награда будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Она будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец", - сказано на сайте WNBA.
Первый лауреат награды будет объявлен во время Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году. Большую роль в определении победителя сыграет жена Брайанта Ванесса. Она же ежегодно будет вручать награду.
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Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие и рост популярности баскетбола в честь бывшего игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби...
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