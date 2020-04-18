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Женская NBA учредила награду в честь Коби Брайанта и его дочери

18.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие и рост популярности баскетбола в честь бывшего игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба организации, пишет ТАСС.



26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.

"Новая награда будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Она будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец", - сказано на сайте WNBA.

Первый лауреат награды будет объявлен во время Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году. Большую роль в определении победителя сыграет жена Брайанта Ванесса. Она же ежегодно будет вручать награду.
 
 
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Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие и рост популярности баскетбола в честь бывшего игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби...
 
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