Женская NBA учредила награду в честь Коби Брайанта и его дочери









26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь баскетболиста Джианна.





"Новая награда будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Она будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец", - сказано на сайте WNBA.





Первый лауреат награды будет объявлен во время Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году. Большую роль в определении победителя сыграет жена Брайанта Ванесса. Она же ежегодно будет вручать награду.