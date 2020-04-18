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В выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах области. А что случилось?

18.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В предстоящие выходные дни в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

В выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах области. А что случилось?


Сотрудники ГАИ будут ориентированы на выявление нарушений со стороны водителей транзитного транспорта, управляющих автомобилями в состоянии опьянения и не имеющих права управления, пренебрегающих скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов.

В сфере особого внимания инспекторов окажутся и нарушения правил использования средств пассивной безопасности – мотошлемов, ремней безопасности.

Хороших и безопасных вам выходных!

 
 
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