В выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах области. А что случилось?

Источник материала: Виртуальный Брест

В предстоящие выходные дни в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.







Сотрудники ГАИ будут ориентированы на выявление нарушений со стороны водителей транзитного транспорта, управляющих автомобилями в состоянии опьянения и не имеющих права управления, пренебрегающих скоростными режимами, правилами обгона и проезда пешеходных переходов.



В сфере особого внимания инспекторов окажутся и нарушения правил использования средств пассивной безопасности – мотошлемов, ремней безопасности.



Хороших и безопасных вам выходных!