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В выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах области. А что случилось?
18.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В предстоящие выходные дни в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.
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В предстоящие выходные дни в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения как...
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