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Поддержка. Новое поступление в магазине «Планета Света»

18.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Новое поступление в магазине «Планета Света»

Планета света это бесконечное количество вариантов освещения на любой цвет, вкус и кошелек. Мы предлагаем купить люстры на самых выгодных условиях. Так же работаем под заказ,есть возможность оформить товар в рассрочку. Будьте уверены, попав к нам, Вы точно найдете то, что искали.

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Планета света это бесконечное количество вариантов освещения на любой цвет, вкус и кошелек. Мы предлагаем купить люстры на самых выгодных условиях. Так же работаем...
 
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