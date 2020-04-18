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Поддержка. Новое поступление в магазине «Планета Света»
18.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Планета света это бесконечное количество вариантов освещения на любой цвет, вкус и кошелек. Мы предлагаем купить люстры на самых выгодных условиях. Так же работаем под заказ,есть возможность оформить товар в рассрочку. Будьте уверены, попав к нам, Вы точно найдете то, что искали.
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
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Планета света это бесконечное количество вариантов освещения на любой цвет, вкус и кошелек. Мы предлагаем купить люстры на самых выгодных условиях. Так же работаем...
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