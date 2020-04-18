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Электрическая Karma: седан Revero GTE готовится к выходу на рынок

18.04.2020 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подконтрольная китайским промышленникам фирма Karma Automotive из Калифорнии анонсировала свой первый электромобиль — седан Revero GTE, продажи которого начнутся уже в следующем году.


В настоящее время Karma выпускает, по сути, одну модель — это седан Revero, который представляет собой переработанный вариант Fisker Karma образца 2008 года. У седана есть две гибридные модификации — Revero GT и Revero GTS, у которых трехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор BMW используется как генератор для зарядки батареи и не связан с ведущими колесами. В скором времени подоспеет третья и чисто электрическая итерация Revero, обозначаемая литерами GTE.


За ее основу также будет взята фирменная платформа E-Flex, о которой Karma рассказала в начале месяца. Тогда компания продемонстрировала ее гибридную версию, но возможности трансформации модульной «тележки» подразумевают различные варианты, включая и полностью электрический. В продажу Revero GTE поступит весной 2021 года с двумя вариантами тяговых батарей — емкостью 75 и 100 кВтч, которых должно хватить на 320 и 480 км пробега соответственно (согласно американской методике EPA). Позже должна появиться и самая «дальнобойная» версия, которая сможет проехать 644 км.

Вслед за рынками США и Канады Revero GTE дебютирует в Европе и Китае, где начало продаж запланировано на осень 2021 года.

 
 
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Подконтрольная китайским промышленникам фирма Karma Automotive из Калифорнии анонсировала свой первый электромобиль - седан Revero GTE.
 
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