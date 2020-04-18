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Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах

18.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как варить яйца? Наверное, это один из первых кулинарных вопросов, которые задают дети родителям после получения права подходить к плите. Однако в варке яиц есть несколько уровней сложности, ведь одно дело просто приготовить пищевой продукт, и совсем другое – сделать это особым образом. Итак, рассказываем три способа, как сварить яйца. 

Вкрутую 

Самый простой способ, которому начинающие повара обучаются в первую очередь. Для приготовления понадобятся: кастрюля, куриные яйца, вода, источник тепла (газовая плита, костёр и др). 

Шаг 1. Наливаем холодную воду в кастрюлю. Затем помещаем её над источником тепла. 

Шаг 2. Помещаем куриные яйца в холодную воду и ждём, пока вода закипит. 

Шаг 3. Когда вода закипит, уменьшаем огонь и ждём 5-10 минут. Если яйцо треснуло – оно точно готово, но обычно ждать этого не нужно.

Шаг 4. После 5-10 минут ожидания убираем кастрюлю с источника тепла, выливаем горячую воду, наливаем холодную и ждём, пока яйца немного остынут. 

Шаг 5. Когда яйца остынут достаточно, чтобы можно было держать их в руках, необходимо удалить скорлупу, после чего пищевой продукт следует съесть или использовать для приготовления более сложного блюда. 

Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах
Фото: pixabay.com 

Пашот 

Считается самым сложным способом приготовления яиц. Нам понадобятся: всё, что указано выше, а также соль, уксус и столовая ложка. 

Шаг 1. Наливаем воду в кастрюлю. Затем помещаем её над источником тепла и ждём, пока вода закипит. 

Шаг 2. Осторожно разбиваем скорлупу и выливаем яйцо на тарелку. Если повредить желток, то яйцо-пашот уже не получится. 

Шаг 3. Дождавшись закипания воды, добавляем туда две столовые ложки уксуса и немного соли. Размешиваем. Затем уменьшаем огонь, вода не должна кипеть, иначе желток может лопнуть. Затем быстро, но осторожно выливаем яйцо в воду. Делать это нужно почти вплотную к воде, чтобы желток не повредился. 

Шаг 4. Наблюдаем за процессом приготовления 2-3 минуты. Когда белок станет белым и покроет собой желток, ложкой или шумовкой выньте яйцо из воды и поместите на салфетку или бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя воду.   

Шаг 5. Гордимся собой и наслаждаемся блюдом. 

Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах
Фото: pixabay.com 

Всмятку 

Средний уровень сложности. Нам понадобятся: кастрюля, куриные яйца, вода, источник тепла, секундомер или таймер. 

Шаг 1. Наливаем холодную воду в кастрюлю. Затем помещаем её над источником тепла и ждём, пока вода закипит. 

Шаг 2. Помещаем яйца в воду и засекаем время. 

Шаг 3. Ровно через три минуты (можно с погрешностью плюс/минус 15 секунд) убираем кастрюлю с источника тепла, выливаем горячую воду и набираем холодную. 

Шаг 4. Когда яйца остынут достаточно, чтобы можно было держать их в руках, осторожно удаляем скорлупу. Белок относительно нежный, поэтому его случайно можно оторвать вместе со скорлупой. 

Шаг 5. Успешно избавившись от скорлупы, устанавливаем яйцо на тупой конец и срезаем острый. Видим мягкий желток. Радуемся и употребляем блюдо, не давая ему остыть. 

Умеете варить яйца только вкрутую? Рассказываем о ещё двух способах
Фото: pixabay.com 

Кстати, а вы знаете, от чего зависит цвет куриных яиц? Ответ на этот и другие вопросы о яйцах читайте здесь

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Как варить яйца? Наверное, это один из первых кулинарных вопросов, которые задают дети родителям после получения права подходить к плите. Однако в варке яиц есть...
 
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