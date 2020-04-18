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Задержали еще одного брестского экоактивиста
Источник материала: Партизан
Помимо задержанных ранее активистов кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте Дмитрия Бекалюка и Александра Кабанова, сегодня сотрудники милиции задержали еще одного противника завода АКБ, пишет
По словам правозащитника Владимира Величкина, активист Дмитрий Андрасюк был задержан по дороге в село утром:
«По дороге в село они задержали эко-активиста Дмитрия Андрасюка. Из дома, где он ехал, за ним следовала машина с людьми, одного из которых он знал как милиционера».
Дмитрий Андрасюк также принимал участие в «воскресном кормлении голубей» на площади Ленина в Бресте.
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Помимо задержанных ранее активистов кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте Дмитрия Бекалюка и Александра Кабанова, сегодня сотрудники...
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