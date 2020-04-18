ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержали еще одного брестского экоактивиста

18.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Помимо задержанных ранее активистов кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте Дмитрия Бекалюка и Александра Кабанова, сегодня сотрудники милиции задержали еще одного противника завода АКБ, пишет spring96.org.

По словам правозащитника Владимира Величкина, активист Дмитрий Андрасюк был задержан по дороге в село утром:

«По дороге в село они задержали эко-активиста Дмитрия Андрасюка. Из дома, где он ехал, за ним следовала машина с людьми, одного из которых он знал как милиционера».

Дмитрий Андрасюк также принимал участие в «воскресном кормлении голубей» на площади Ленина в Бресте.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо задержанных ранее активистов кампании против строительства аккумуляторного завода в Бресте Дмитрия Бекалюка и Александра Кабанова, сегодня сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электрическая Karma: седан Revero GTE готовится к выходу на рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика