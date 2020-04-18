Задержали еще одного брестского экоактивиста

По словам правозащитника Владимира Величкина, активист Дмитрий Андрасюк был задержан по дороге в село утром:





«По дороге в село они задержали эко-активиста Дмитрия Андрасюка. Из дома, где он ехал, за ним следовала машина с людьми, одного из которых он знал как милиционера».





Дмитрий Андрасюк также принимал участие в «воскресном кормлении голубей» на площади Ленина в Бресте.



