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В России четверть компаний планируют снизить зарплаты сотрудникам
Источник материала: Партизан
В России в ближайшие полгода 27% компаний планируют снизить зарплаты сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала.
Как сообщают "Известия", при этом 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на прежнем уровне и только 5% хотят увеличить жалования.
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В России в ближайшие полгода 27% компаний планируют снизить зарплаты сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала.
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