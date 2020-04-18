Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция

Источник материала: ОНТ

Предпасхальная церемония схождения Благодатного огня проходит в Иерусалиме в закрытом режиме, передает «Пятый канал». Православные верующие отмечают Воскресение Христово в этом году 19 апреля.

По преданию, если Благодатный огонь в храме Гроба Господня не сойдет, это будет означать скорое наступление Конца света.

Из-за эпидемии COVID-19 израильские власти ограничили доступ верующих со всего мира в древнейший храм, поэтому церемония схождения Благодатного огня проходит в закрытом режиме.

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