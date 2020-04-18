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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция

18.04.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция

Предпасхальная церемония схождения Благодатного огня проходит в Иерусалиме в закрытом режиме, передает «Пятый канал». Православные верующие отмечают Воскресение Христово в этом году 19 апреля.

По преданию, если Благодатный огонь в храме Гроба Господня не сойдет, это будет означать скорое наступление Конца света.

Из-за эпидемии COVID-19 израильские власти ограничили доступ верующих со всего мира в древнейший храм, поэтому церемония схождения Благодатного огня проходит в закрытом режиме. 

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Предпасхальная церемония схождения Благодатного огня проходит в Иерусалиме в закрытом режиме, передает «Пятый канал». Православные верующие отмечают...
 
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