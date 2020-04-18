БГУ рассматривает возможность аттестации студентов в онлайн-режиме

Источник материала: ОНТ

Белорусский государственный университет рассматривает возможность провести аттестацию студентов онлайн. Об этом сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта «#Невопрос» в соцсетях, передает БЕЛТА.

«Мы следим за развитием эпидситуации и прогнозируем, как будем себя вести. Есть различные варианты, они прорабатываются, ближе к сессии мы определимся», – сказала Оксана Здрок.

Ранее сообщалось, что преподаватели БГУ могут работать дистанционно до 31 мая.

«Есть схемы, которые позволяют провести эту аттестацию качественно, на должном уровне. Поэтому если возникнет необходимость в применении этих вариантов, все это, конечно, будет доведено до студентов и преподавателей», – отметила проректор БГУ.

Фото: БЕЛТА

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