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БГУ рассматривает возможность аттестации студентов в онлайн-режиме
Источник материала: ОНТ
Белорусский государственный университет рассматривает возможность провести аттестацию студентов онлайн. Об этом сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта «#Невопрос» в соцсетях,
«Мы следим за развитием эпидситуации и прогнозируем, как будем себя вести. Есть различные варианты, они прорабатываются, ближе к сессии мы определимся», – сказала Оксана Здрок.
Ранее сообщалось, что преподаватели БГУ могут работать дистанционно до 31 мая.
«Есть схемы, которые позволяют провести эту аттестацию качественно, на должном уровне. Поэтому если возникнет необходимость в применении этих вариантов, все это, конечно, будет доведено до студентов и преподавателей», – отметила проректор БГУ.
Фото: БЕЛТА
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Белорусский государственный университет рассматривает возможность провести аттестацию студентов онлайн. Об этом сообщила проректор по учебной работе и...
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