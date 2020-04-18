сравнило новые данные с итогами переписи 2009 года. Какой райцентр за 10 лет потерял больше всего жителей? В каком городе живёт меньше всего людей? "Еврорадио"новые данные с итогами переписи 2009 года.

В самом маленьком городе — 1400 жителей

Самым маленьким городом Беларуси была и остаётся Дисна в Витебской области. Сейчас там проживает около 1400 человек. За последние 10 лет население городка сократилось на 500 жителей — то есть больше чем на четверть!





На втором месте — город Коссово в Брестской области. Его население составляет 1900 человек, за 10 лет число жителей сократилось на сотню. Самый маленький посёлок городского типа — г. п. Татарка в Осиповичском районе. Там живёт около 500 человек.

Орша потеряла 9 тысяч, в Барановичах — рост на 7 тысяч

Самый крупный райцентр Беларуси — Бобруйск. Там проживает 212 тысяч человек. За последние 10 лет число жителей могилёвского райцентра сократилось на 3 тысячи. Потерял около 7 тысяч человек Борисов в Минской области — по итогам переписи 2019 года население там составляет 140 тысяч. Уменьшилось число жителей также в Орше (-9 тысяч человек), Мозыре (-3 тысячи).





А вот в Барановичах за 10 лет население города увеличилось почти на 7 тысяч. Сейчас там проживает 175 тысяч человек. Увеличилось население и в гродненском райцентре Лиде — с 97 тысяч в 2009-м до 102 тысяч в 2019-м. То есть за 10 лет Лида вошла в клуб стотысячников!

Минус тысяча в Могилёве, плюс 184 тысячи в Минске

Все областные центры приросли новыми жителями за последние 10 лет, кроме Могилёва. Этот город потерял более тысячи жителей.





Население Минска увеличилось на 184 тысячи — в столице сейчас живёт более 2 миллионов человек. Приблизительно на 30 тысяч приросли Брест , Гродно, Гомель. Самый маленький прирост — в Витебске (+17 тысяч).

Минус 97 тысяч жителей в Витебской области

За прошедшие 10 лет число жителей Беларусь сократилось на 95 тысяч.





Из областей антирекорд установила Витебщина: число жителей там сократилось на 97 тысяч. Это практически население Новополоцка! Могилёвская область потеряла около 76 тысяч человек, Гомельская — чуть более 50 тысяч. Увеличилось на 50 тысяч население Минской области.





На первый взгляд, цифры не сходятся, но всё объясняется внутренней миграцией. Люди, например, переехали из Витебской области в Минск — на населении Беларуси это не отражается, а вот в разрезе областей видно.



