В Twitter обсуждают, как мыть кошку. Кто-то советует класть ее в носок – вроде бы, способ работает

Источник материала: KYKY

На карантине каждый сходит с ума по-своему. Кто-то заводит страницу в Twitter под ником «Александр Пелевин сидит дома с котом», и спрашивает , как кто моет своих котов: «Мой раньше вроде норм давался, а теперь вообще пи***ц, никак не удержать».

нежно прижимаешь к груди и прыгаешь в бассейн.



и кот чистый становится, и тебя боль очищает. — Dr. Mengele (@Doctor_Mengele) April 16, 2020

Также в ответ на этот твит пришел пользователь с ником «Миша, слабый крышей» и предложил вроде рабочий способ: «Засовываешь кота в носок, плотно фиксируешь рукой, медленно опускаешь носок в тёплую воду».

Засовываешь кота в носок, плотно фиксируешь рукой, медленно опускаешь носок в тёплую воду pic.twitter.com/rDVTzW6Mhi — Миша, слабый крышей (@_meowzedong) April 16, 2020

Увы, способ сразу же раскритиковали владельцы мейн-кунов и других больших кошек

В какой носок мне засунуть ЭТО?))) pic.twitter.com/dKICZsoRss — brainspoon (@sorryforthatspb) April 16, 2020

У меня в носок не влезет.. pic.twitter.com/bRTHUBTOhQ — девАчьки, я шпрота (@shprota_nn) April 16, 2020

С этим способом могут возникнуть небольшие проблемы, если кот большой pic.twitter.com/6MT5oPIFDy — шмара божья (@Woodpecke_Wood) April 16, 2020

У меня такой же вопрос pic.twitter.com/8CNVIKVxUE — Ирус (@lumoos8) April 17, 2020

Но пользователь с ником «Конь ДжоБэк» нашел, что ответить всем этим людям.

Не бывает больших котов. Бывает недостаточно длинный носок — Конь ДжоБэк (@rmnnmv) April 16, 2020

Редакция KYKY напоминает, что с животными нужно обращаться бережно. Поверьте, они тоже умеют мстить.