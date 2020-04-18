|
В Twitter обсуждают, как мыть кошку. Кто-то советует класть ее в носок – вроде бы, способ работает
Источник материала: KYKY>
На карантине каждый сходит с ума по-своему. Кто-то заводит страницу в Twitter под ником «Александр Пелевин сидит дома с котом», и
Также в ответ на этот твит пришел пользователь с ником «Миша, слабый крышей» и предложил вроде рабочий способ: «Засовываешь кота в носок, плотно фиксируешь рукой, медленно опускаешь носок в тёплую воду».
Увы, способ сразу же раскритиковали владельцы мейн-кунов и других больших кошек
Но пользователь с ником «Конь ДжоБэк» нашел, что ответить всем этим людям.
Редакция KYKY напоминает, что с животными нужно обращаться бережно. Поверьте, они тоже умеют мстить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На карантине каждый сходит с ума по-своему. Кто-то заводит страницу в Twitter под ником «Александр Пелевин сидит дома с котом», и спрашивает, как кто моет своих котов:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)