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В Twitter обсуждают, как мыть кошку. Кто-то советует класть ее в носок – вроде бы, способ работает

18.04.2020 14:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На карантине каждый сходит с ума по-своему. Кто-то заводит страницу в Twitter под ником «Александр Пелевин сидит дома с котом», и спрашивает, как кто моет своих котов: «Мой раньше вроде норм давался, а теперь вообще пи***ц, никак не удержать». 

Также в ответ на этот твит пришел пользователь с ником «Миша, слабый крышей» и предложил вроде рабочий способ: «Засовываешь кота в носок, плотно фиксируешь рукой, медленно опускаешь носок в тёплую воду». 

Увы, способ сразу же раскритиковали владельцы мейн-кунов и других больших кошек

 
 
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На карантине каждый сходит с ума по-своему. Кто-то заводит страницу в Twitter под ником «Александр Пелевин сидит дома с котом», и спрашивает, как кто моет своих котов:...
 
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