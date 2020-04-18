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Ночью в Полоцком районе перевернулся BMW, погиб водитель

18.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 апреля около двух часов ночи в Полоцком районе произошла смертельная авария. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, житель Полоцка за рулём BMW двигался по трассе Р20. На 111 км автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. 

Ночью в Полоцком районе перевернулся BMW, погиб водитель
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

Водитель получил смертельные травмы. В машине также находился 23-летний пассажир, который был госпитализирован. 

На неделе в Петриковском районе перевернулся УАЗ.

Водитель погиб, двое пассажиров были доставлены в медучреждение – подробности здесь

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Новости Беларуси. 18 апреля около двух часов ночи в Полоцком районе произошла смертельная авария.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, житель Полоцка за...
 
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