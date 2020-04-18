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Ночью в Полоцком районе перевернулся BMW, погиб водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 апреля около двух часов ночи в Полоцком районе произошла смертельная авария.
Как
Водитель получил смертельные травмы. В машине также находился 23-летний пассажир, который был госпитализирован.
На неделе в Петриковском районе перевернулся УАЗ.
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Новости Беларуси. 18 апреля около двух часов ночи в Полоцком районе произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, житель Полоцка за...
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