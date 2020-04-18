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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

18.04.2020 14:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалимепишет РИА Новости. 

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел с зажженными свечами из часовни над Гробом Господним и раздал огонь служителям Греческой церкви, а также представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. 

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Для верующих это святыня. Ее появление накануне православной Пасхи называют чудом.

Торжественная церемония схождения Благодатного огня впервые за десять веков прошла в закрытом режиме при полном отсутствии верующих и паломников. 

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Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, пишет РИА Новости.  Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел с зажженными свечами из часовни над...
 
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