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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

18.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Огонь доставят самолетом в московский аэропорт Внуково, а затем — в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей Патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие зажгли свои свечи и огонь распространили по всему храму. «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» — такими словами на разных языках верующие со всего мира приветствовали схождение Благодатного огня.

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от огня специальную капсулу. В ней огонь в субботу будет доставлен самолетом в московский аэропорт Внуково, а затем — в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционно делегацию в аэропорту встретят верующие, которые развезут Благодатный огонь в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Ранее СМИ сообщили, что Иерусалимский патриархат не выдал священнослужителям так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) специальные бейджи паломников, разрешающих посланникам принять участие в пасхальном служении в храме Воскресения Христова. Они могли лишь присутствовать как обычные верующие. Делегация ПЦУ также не смогла попасть на прием к патриарху Иерусалимскому Феофилу III.

Накануне в Иерусалим прибыла делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с управляющим делами церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Священнослужители УПЦ встретились для благословения у патриарха и совершили молебен в Горненском женском монастыре.

Главная святыня православия

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

ТАСС

 
 
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Огонь доставят самолетом в московский аэропорт Внуково, а затем — в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла....
 
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