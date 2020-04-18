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В борьбе за рынок: Катар вслед за Саудовской Аравией предложил двузначные скидки на нефть

18.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ближневосточные страны ОПЕК вслед за Саудовской Аравией наращивают скидки на нефть в борьбе за рынок, где избыток поставок достиг 25 млн баррелей в сутки.

В борьбе за рынок: Катар вслед за Саудовской Аравией предложил двузначные скидки на нефть
В частности, катарская государственная корпорация Qatar Petroleum предлагает нефть поставкой в июне со скидками до 13 долларов за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке.

Компания продала 500 тысяч тонн сорта Qatar Wild по цене на 13 долларов ниже азиатского бенчмарка Dubai. Такая же партию добываемого на шельфе сорта Qatar Marine была реализована со скидкой 9,2-9,3 за баррель.

Наиболее вероятным покупателем обеих партий стала британская Shell, говорит источник Reuters. В четверг Qatar Petroleum предлагала нефть сорта Al-Shaheen с дисконтом в 10,4 доллара.

Саудовская Аравия 13 апреля объявила, что снижает на 5,5 доллара отгрузочные цены нефти Arab Super Light в Азию на 5,5 доллара и впервые в истории будет продавать ее с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light - на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.


Резко были понижены цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличилась почти вдвое - с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent, на Arab Light - с 8,6 до 10,3 доллара, на тяжелые сорта - до 11,4 доллара.

Для Северо-Западной Европы осталась в силе скидка в 10,25 доллара к Dated Brent на поставки сорта Arab Light. Цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light была снижена на 80 центов - до минус 8,9 доллара к Brent, сообщает fifnanz.ru

На рынке сложилась уникальная ситуация: добыча, переработка и отгрузка нефти продолжаются, хотя спроса нет, свободных резервуаров в европейских странах практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз.

По данным Reuters, у берегов Европы, вблизи крупнейших топливных терминалов на якорях стоят 30 танкеров, которые не могут разгрузиться из-за отсутствия свободных емкостей на берегу. На их борту в сумме миллион тонн авиатоплива, бензина и других нефтепродуктов.
 
 
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Ближневосточные страны ОПЕК вслед за Саудовской Аравией наращивают скидки на нефть в борьбе за рынок, где избыток поставок достиг 25 млн баррелей в сутки.
 
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