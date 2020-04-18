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Селицкая: «У нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот какой резерв открывается для спортсменов»
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады и других международных соревнований обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Элла Селицкая:
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Селицкая: «У нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот какой резерв открывается для спортсменов»
Перенос Олимпиады и других международных соревнований обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Как я понимаю, что на чемпионат...
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