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Селицкая: «У нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот какой резерв открывается для спортсменов»

18.04.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады и других международных соревнований обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как я понимаю, что на чемпионат мира поедут вторые номера, а на Олимпийские игры – первые?

Селицкая: «У нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот какой резерв открывается для спортсменов»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Я про плавание. Вообще, у нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот, пожалуйста, какой резерв открывается для спортсменов, которые не отобрались и не отберутся на Олимпиаду. Есть возможность выполнить нормативы и попасть на чемпионат мира. Это тоже очень высокого уровня старты, однозначно. Поэтому, с одной стороны, однозначно сложно. А с другой стороны, какие-то новые возможности. Если ещё появятся неолимпийские дистанции, в плаваниии, например, это спринтерские дистанции – 50 метров, они настолько зрелищны, они настолько воспринимаются зрителями… Поэтому это будет очень, на мой взгляд, интересно.

Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Спринт всегда непредсказуем.

Элла Селицкая:
Да. Даже, если два раза стартанут сильнейшие спортсмены, результат, однозначно, может быть совсем иной.

Люди в материале: Элла Селицкая, Александр Богданович, Игорь Марзалюк

 
 
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Перенос Олимпиады и других международных соревнований обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Как я понимаю, что на чемпионат...
 
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